Se va la cadena de restaurantes más popular del país: cierran más de 150 sucursales

La cadena de restaurantes Denny’s, una de las marcas gastronómicas más reconocidas y populares de Estados Unidos, confirmó el cierre de más de 150 sucursales antes de que termine 2025. La decisión se enmarca en un proceso de reordenamiento interno que ya comenzó a implementarse en distintas ciudades y que marca una nueva etapa para la compañía.
Según informó la empresa, el plan de cierres afecta principalmente a restaurantes con bajo rendimiento y se ejecutará de manera progresiva en las próximas semanas. La compañía aclaró que esta medida no está directamente vinculada con su reciente acuerdo de compra por U$S 620 millones, sino que responde a una estrategia definida con anticipación para reorganizar su red de locales y fortalecer el negocio a largo plazo.
El programa de reestructuración contempla el cierre de aproximadamente 150 restaurantes en todo el país. Aunque aún no se difundió un listado oficial completo de las sucursales afectadas, Denny’s confirmó que la mayoría de los locales ya cerraron o se encuentran en proceso de cierre. Entre ellos se incluyen restaurantes ubicados en el área de San Francisco.
En la actualidad, la cadena mantiene más de 1.300 restaurantes operativos en Estados Unidos y cerca de 1.500 a nivel mundial. En estados como Nueva York, Denny’s continúa funcionando con decenas de locales activos, lo que da cuenta de que el ajuste es selectivo y no implica una retirada general del mercado estadounidense.
Desde la compañía explicaron que la decisión forma parte de un plan iniciado en 2023, orientado a cerrar restaurantes con bajo desempeño y a optimizar su sistema de franquicias. El objetivo central es mejorar la rentabilidad del negocio y alcanzar un crecimiento neto estable o incluso positivo hacia el año 2026.
En paralelo a este proceso, Denny’s avanza con su salida de la bolsa a través de una operación valuada en U$S 620 millones, liderada por TriArtisan Capital Advisors, Treville Capital Group y Yadav Enterprises. La empresa aseguró que, hasta que la transacción se concrete en el primer trimestre de 2026, el funcionamiento de la cadena será normal y continuará la apertura de nuevos restaurantes en mercados considerados estratégicos.