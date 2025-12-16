Secciones
EconomíaNoticias económicas

Se va la cadena de restaurantes más popular del país: cierran más de 150 sucursales

La popular cadena confirmó que bajará las persianas antes de que finalice 2025.

Se va la cadena de restaurantes más popular del país: cierran más de 150 sucursales IMAGEN TOMADA DE EL CRONISTA
Hace 1 Hs

La cadena de restaurantes Denny’s, una de las marcas gastronómicas más reconocidas y populares de Estados Unidos, confirmó el cierre de más de 150 sucursales antes de que termine 2025. La decisión se enmarca en un proceso de reordenamiento interno que ya comenzó a implementarse en distintas ciudades y que marca una nueva etapa para la compañía.

Según informó la empresa, el plan de cierres afecta principalmente a restaurantes con bajo rendimiento y se ejecutará de manera progresiva en las próximas semanas. La compañía aclaró que esta medida no está directamente vinculada con su reciente acuerdo de compra por U$S 620 millones, sino que responde a una estrategia definida con anticipación para reorganizar su red de locales y fortalecer el negocio a largo plazo.

El programa de reestructuración contempla el cierre de aproximadamente 150 restaurantes en todo el país. Aunque aún no se difundió un listado oficial completo de las sucursales afectadas, Denny’s confirmó que la mayoría de los locales ya cerraron o se encuentran en proceso de cierre. Entre ellos se incluyen restaurantes ubicados en el área de San Francisco.

En la actualidad, la cadena mantiene más de 1.300 restaurantes operativos en Estados Unidos y cerca de 1.500 a nivel mundial. En estados como Nueva York, Denny’s continúa funcionando con decenas de locales activos, lo que da cuenta de que el ajuste es selectivo y no implica una retirada general del mercado estadounidense.

Desde la compañía explicaron que la decisión forma parte de un plan iniciado en 2023, orientado a cerrar restaurantes con bajo desempeño y a optimizar su sistema de franquicias. El objetivo central es mejorar la rentabilidad del negocio y alcanzar un crecimiento neto estable o incluso positivo hacia el año 2026.

En paralelo a este proceso, Denny’s avanza con su salida de la bolsa a través de una operación valuada en U$S 620 millones, liderada por TriArtisan Capital Advisors, Treville Capital Group y Yadav Enterprises. La empresa aseguró que, hasta que la transacción se concrete en el primer trimestre de 2026, el funcionamiento de la cadena será normal y continuará la apertura de nuevos restaurantes en mercados considerados estratégicos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
1

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
2

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Milei logró dictamen del Presupuesto que deroga financiamiento a discapacidad y universidades
3

Milei logró dictamen del Presupuesto que deroga financiamiento a discapacidad y universidades

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque
4

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h
5

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
6

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Más Noticias
¿Qué problema hay?: el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

"¿Qué problema hay?": el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

Con un sutil posteo, Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles

Con un sutil posteo, Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles

¿Qué impacto tendrá en el mercado las medidas cambiarias anunciadas por el Banco Central?

¿Qué impacto tendrá en el mercado las medidas cambiarias anunciadas por el Banco Central?

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se detuvo la producción de Oreo, Milka y Beldent en Argentina: ¿cuándo volverá a trabajar Mondelez?

Se detuvo la producción de Oreo, Milka y Beldent en Argentina: ¿cuándo volverá a trabajar Mondelez?

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Comentarios