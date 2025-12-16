Tragedia aérea en México: un jet privado se estrelló en Toluca y murieron sus 10 ocupantes

De acuerdo con los registros oficiales, el jet despegó a las 12.02 y cerca de las 12.31, es decir, menos de media hora después, se desplomó sobre unos galpones ubicados en las inmediaciones del aeropuerto. Minutos antes de la tragedia, el piloto logró enviar un mensaje a la torre de control para advertir sobre un fallo en la aeronave.