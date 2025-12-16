Tragedia aérea en México: un jet privado se estrelló en Toluca y murieron sus 10 ocupantes

Un jet privado se estrelló en las inmediaciones del aeropuerto de Toluca, en México, y como consecuencia murieron sus ocho pasajeros y los dos pilotos que se encontraban a bordo, según informaron medios mexicanos. El brutal accidente quedó registrado en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
La aeronave, perteneciente a la empresa Jet Pro, era un Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO, y había despegado desde el Aeropuerto de Acapulco con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca.
De acuerdo con los registros oficiales, el jet despegó a las 12.02 y cerca de las 12.31, es decir, menos de media hora después, se desplomó sobre unos galpones ubicados en las inmediaciones del aeropuerto. Minutos antes de la tragedia, el piloto logró enviar un mensaje a la torre de control para advertir sobre un fallo en la aeronave.
El impacto provocó un incendio de gran magnitud. En los videos difundidos en redes sociales se observan extensas columnas de humo negro y el intenso trabajo de los servicios de emergencia en la zona.
“Se registró un accidente aeronáutico en San Pedro Totoltepec, en Toluca, el cual es atendido por Personal de Protección Civil del Estado de México en coordinación con instituciones de emergencia”, informó Adrián Hernández, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México.
A pesar de los esfuerzos desplegados en el lugar, las autoridades mexicanas confirmaron que los ocho pasajeros, junto al piloto y el copiloto, fallecieron en el acto como consecuencia del impacto.
Identificaron a las 10 víctimas del accidente aéreo
Las autoridades mexicanas dieron a conocer la identidad de las personas que perdieron la vida en la tragedia. Entre las víctimas se encontraban Raúl, de cuatro años; Natalia, de dos años; Ximena, de nueve años; Gustavo Palomino Olet, de 50 años; Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32 años; Raúl Gómez Ruiz, de 60 años; Raúl Gómez Buenfil, de 31 años; y Olga Janine Buenfil Cardone, de 60 años.
Asimismo, se confirmó el fallecimiento del piloto Juan Carlos Olivares Casas, de 61 años, y del copiloto Walding Sánchez Manzano, de 72 años, quienes murieron en el acto tras el impacto de la aeronave.
La investigación sobre las causas del accidente quedó a cargo de las autoridades aeronáuticas mexicanas.