Una mujer perdió el control de su auto en Francia y terminó con su hija en el fondo de una pileta

Un hecho tan impactante como inusual se registró en La Ciotat, en el sur de Francia, donde una mujer perdió el control de su automóvil y terminó junto a su hija en el fondo de una pileta municipal. El incidente ocurrió cuando la conductora, por una equivocación, aceleró el vehículo y se precipitó a través de una ventana de vidrio, mientras varias personas se encontraban nadando en el lugar.
Todo comenzó cuando una Jaguar XF atravesó la valla del estacionamiento contiguo a las instalaciones y destrozó la pared de vidrio del edificio, para luego sumergirse por completo en la pileta. A pesar de la violencia del impacto, ningún nadador fue alcanzado directamente por el automóvil.
Dentro del vehículo se encontraban una mujer de 38 años y su hija de cinco, quienes quedaron atrapadas bajo el agua. Ambas fueron rescatadas rápidamente gracias a la intervención de dos salvavidas del complejo y de un transeúnte que colaboró en el operativo.
Aunque salieron ilesas del accidente, madre e hija fueron trasladadas de manera preventiva a un hospital local. En tanto, un hombre que se encontraba en el lugar sufrió lesiones menores a causa de los vidrios rotos. Según los primeros datos de la investigación, la conductora habría confundido los pedales del freno y del acelerador. La pileta en cuestión tiene una profundidad de 3,4 metros.
A la mañana siguiente del hecho, las autoridades procedieron a drenar la pileta, que contenía cerca de 900 metros cúbicos de agua, para poder retirar el vehículo, informó el medio Entrevue. Para la maniobra se utilizó una grúa, que permitió extraer el auto por la ventana dañada. La ciudad anunció que se realizarán reparaciones en el edificio antes de reabrir las instalaciones al público.