Una mujer perdió el control de su auto en Francia y terminó con su hija en el fondo de una pileta

Un hecho tan impactante como inusual se registró en La Ciotat, en el sur de Francia, donde una mujer perdió el control de su automóvil y terminó junto a su hija en el fondo de una pileta municipal. El incidente ocurrió cuando la conductora, por una equivocación, aceleró el vehículo y se precipitó a través de una ventana de vidrio, mientras varias personas se encontraban nadando en el lugar.