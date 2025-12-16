Un paisaje sin alma: reseña de “Cabeza de vaca”, de Paulina Cruzeño

Creo que este fragmento resulta una descripción exacta para pensar desde dónde aparece la escritura. Y hasta dónde nos llevará. Más allá o más acá de la realidad. Y ese es el otro paisaje de “Cabeza de vaca”, el paisaje indómito e imposible de lo real. En el cuento “El parto psíquico”, la protagonista, luego de seguir indicaciones de una médica prestigiosa que llega al pueblo, se separa de su marido. Enojada, la increpa, y le dice: yo no quiero estar tranquila, yo quiero que vuelva el Calixto. Qué saben los supuestos dueños del saber sobre la realidad, qué saben sobre el desamor de un marido, sobre el suicidio de un hijo, sobre ir a buscar a una abuela muerta al sitio indicado. Los personajes parecen estar en constante lucha con la realidad de los sabiondos, de los que ostentan explicaciones y racionalidad. Los personajes tuercen la realidad, viven y nos hacen vivir en esos huecos.