Newell’s definió al sucesor de "Ogro" Fabbiani: la dupla Orsi-Gómez acordó su llegada al club

Newell’s Old Boys ya tomó una decisión fuerte para iniciar una nueva etapa. La dirigencia encabezada por Ignacio Boero acordó de palabra la llegada de la dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez, que ocupará el banco rojinegro tras la salida de Cristian Fabbiani. El anuncio oficial se realizaría en las próximas horas, una vez firmados los contratos.
El acuerdo se cerró rápidamente luego de las elecciones del domingo y marca el primer movimiento importante del nuevo ciclo dirigencial. Roberto Sensini, manager del club, fue una de las piezas clave en la elección de los entrenadores que seis meses atrás hicieron historia en Platense al conquistar el Torneo Apertura 2025.
Antes de avanzar por Orsi y Gómez, Newell’s evaluó otras alternativas. La principal había sido Martín Anselmi, aunque las negociaciones no prosperaron por cuestiones económicas vinculadas tanto al contrato del DT como a la cantidad de refuerzos que pretendía. También apareció el nombre de Alexander Medina, pero finalmente la dirigencia decidió acelerar por el binomio campeón con el “Calamar”.
La dupla llevaba varios meses sin dirigir por decisión propia. En noviembre, en una entrevista con ESPN, Gómez explicó que habían optado por no aceptar algunas propuestas tras realizar un análisis profundo de las opciones que se les presentaron. Ahora, el desafío será diferente: asumir en un club golpeado por una crisis deportiva que atravesó gran parte de 2025 y terminó la temporada con riesgo de descenso.
Sensini había sido claro tras los comicios al marcar el perfil buscado. “Se necesita un técnico para este momento del club”, sostuvo, en referencia a un proceso que requerirá trabajo, armado de plantel y paciencia. En esa lectura encajó la elección de Orsi y Gómez, entrenadores con recorrido en el ascenso y experiencia en potenciar equipos con recursos limitados.
Si no surge ningún imprevisto, la dupla comenzará a trabajar a partir del jueves en Bella Vista, cuando el plantel regrese de las vacaciones. En paralelo, la dirigencia deberá definir la depuración de la nómina, las renovaciones contractuales que vencen el 31 de diciembre y la búsqueda de refuerzos para el torneo que comenzará el fin de semana del 25 de enero. El debut de Newell’s será en Córdoba, frente a Talleres.