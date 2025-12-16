Newell’s definió al sucesor de "Ogro" Fabbiani: la dupla Orsi-Gómez acordó su llegada al club

Si no surge ningún imprevisto, la dupla comenzará a trabajar a partir del jueves en Bella Vista, cuando el plantel regrese de las vacaciones. En paralelo, la dirigencia deberá definir la depuración de la nómina, las renovaciones contractuales que vencen el 31 de diciembre y la búsqueda de refuerzos para el torneo que comenzará el fin de semana del 25 de enero. El debut de Newell’s será en Córdoba, frente a Talleres.