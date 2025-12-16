Extrema preocupación por la intención del gobierno de Milei de derogar el Estatuto del Periodista

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su “extrema preocupación” ante el impulso del gobierno de Javier Milei para derogar el Estatuto del Periodista, establecido por la Ley 12.908, al que definió como un marco regulatorio fundamental para el ejercicio uniforme de la profesión en todo el país.
A través de un comunicado, la entidad advirtió que la eliminación de la norma -que ya fue modificada en cinco oportunidades desde su sanción- afectaría derechos adquiridos y la identidad profesional de los periodistas, y representaría un grave retroceso con impacto directo en la calidad y la independencia del periodismo argentino.
En ese sentido, FOPEA remarcó que la defensa del Estatuto forma parte de su misión institucional, por su vínculo directo con los principios que sostiene desde su creación.
Si bien reconoció que el Estatuto es susceptible de actualización y que contiene artículos que han quedado obsoletos o no contemplan las nuevas tecnologías y modalidades de trabajo, Fopea subrayó que sigue siendo un pilar central para garantizar la estabilidad laboral, establecer derechos uniformes en todo el territorio nacional, resistir la precarización y valorizar la tarea profesional. Además, señaló que la norma brinda a los periodistas precisiones claras sobre sus derechos y deberes como trabajadores.
El Foro alertó especialmente que la derogación implicaría la pérdida de herramientas clave para la protección de los periodistas, incluida la confidencialidad de las fuentes, un aspecto esencial para el ejercicio libre e independiente de la profesión y para la investigación de asuntos de interés público.
Según Fopea, la degradación de las condiciones laborales se convertiría así en un obstáculo para la libertad de expresión y vulneraría el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada.
En el comunicado también se cuestionó la aparente contradicción entre esta iniciativa oficial y el discurso público del Gobierno en defensa de la libertad de expresión y del rol de la prensa. “No puede, al mismo tiempo, desmantelar el andamiaje legal que contribuye a sostener y dignificar a quienes ejercen el periodismo”, advirtió la organización.
Fopea sostuvo que la supresión del Estatuto tendría efectos inmediatos y lesivos, con consecuencias futuras impredecibles. Entre ellas, mencionó la posibilidad de que los periodistas queden sujetos a regímenes laborales distintos según la provincia o la existencia de convenios colectivos locales, lo que derivaría en la pérdida de una base común nacional, en la fragmentación del sector y en la existencia de profesionales con diferentes niveles de protección legal.
Finalmente, el Foro hizo un llamado a las autoridades y a los legisladores para que desistan de la derogación y promuevan, en cambio, un diálogo constructivo que permita debatir las condiciones laborales actuales e incorporar aspectos no contemplados en la legislación vigente, pero siempre sobre la base del Estatuto y sin menoscabar los derechos y garantías de quienes ejercen el periodismo, al que definió como un pilar esencial de la democracia.