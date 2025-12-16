Rescatan a una adolescente tras caer desde el puente de Sarmiento y Catamarca

Personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía intervino en la noche del lunes en el rescate de una joven de 17 años que se había arrojado desde el puente ubicado en la intersección de avenida Sarmiento y calle Catamarca, en San Miguel de Tucumán.
El operativo se desarrolló en las inmediaciones de las vías del ferrocarril, donde la adolescente fue asistida en primera instancia por médicos del Sistema de Emergencias 107, quienes le brindaron los primeros auxilios. La joven presentaba signos vitales al momento del rescate.
Con el apoyo de una escalera y utilizando una camilla, los bomberos lograron trasladarla hasta la ambulancia para su posterior derivación a un centro de salud, donde quedó bajo atención médica.
El procedimiento fue supervisado por el director General de Bomberos, comisario mayor Gabriel López, y la subdirectora del área, comisario principal Adriana Ramos. Desde la fuerza destacaron la rápida coordinación entre los equipos de emergencia, que permitió actuar con celeridad y resguardar la vida de la joven.
Las circunstancias que rodearon el hecho son materia de investigación, mientras intervienen los organismos correspondientes para el abordaje integral del caso.