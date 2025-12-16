Secciones
Seguridad

Rescatan a una adolescente tras caer desde el puente de Sarmiento y Catamarca

La joven, de 17 años, fue asistida por médicos del 107 y bomberos en la zona de las vías del ferrocarril.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía intervino en la noche del lunes en el rescate de una joven de 17 años que se había arrojado desde el puente ubicado en la intersección de avenida Sarmiento y calle Catamarca, en San Miguel de Tucumán.

El operativo se desarrolló en las inmediaciones de las vías del ferrocarril, donde la adolescente fue asistida en primera instancia por médicos del Sistema de Emergencias 107, quienes le brindaron los primeros auxilios. La joven presentaba signos vitales al momento del rescate.

Con el apoyo de una escalera y utilizando una camilla, los bomberos lograron trasladarla hasta la ambulancia para su posterior derivación a un centro de salud, donde quedó bajo atención médica.

El procedimiento fue supervisado por el director General de Bomberos, comisario mayor Gabriel López, y la subdirectora del área, comisario principal Adriana Ramos. Desde la fuerza destacaron la rápida coordinación entre los equipos de emergencia, que permitió actuar con celeridad y resguardar la vida de la joven.

Las circunstancias que rodearon el hecho son materia de investigación, mientras intervienen los organismos correspondientes para el abordaje integral del caso.

Temas Hospital Centro de Salud Zenón Santillán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
2

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
3

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
4

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa
5

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque
6

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

Más Noticias
El siniestro de la ruta 307: una de las víctimas era la ex directora de Turismo de Monteros

El siniestro de la ruta 307: una de las víctimas era la ex directora de Turismo de Monteros

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

Comentarios