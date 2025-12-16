Secciones
SociedadActualidad

Prohíben la pesca deportiva en todos los ríos de Tucumán y en el embalse de Las Termas

La veda total rige desde el 12 de diciembre. La Dirección de Flora y Fauna busca garantizar el desove y la reproducción de las especies nativas.

Cuenca del Salí. COMUNICACIÓN PÚBLICA Cuenca del Salí. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

La Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia dispuso el inicio de la "veda total para la pesca deportiva" en todo el territorio tucumano. La medida, oficializada mediante la Resolución Nº 393, entró en vigencia el 12 de diciembre y abarca a todos los cursos de agua de la provincia -tanto permanentes como temporarios- e incluye específicamente al embalse de Termas del Río Hondo.

Según explicaron las autoridades, la decisión respondió al inicio del "ciclo reproductivo" de las especies ictícolas. Los informes técnicos del área de Piscicultura y del Departamento de Recursos Naturales indican que es necesario frenar la actividad extractiva para permitir el "desove natural" y evitar impactos negativos en el ecosistema.

"Las condiciones ambientales indican que es necesario establecer la veda total para preservar las poblaciones nativas y garantizar la sustentabilidad del recurso", detalló el documento oficial firmado este 11 de diciembre.

¿Hasta cuándo durará la prohibición?

A diferencia de otras ocasiones donde se establecen fechas fijas, la resolución aclaró que la restricción se mantendrá "hasta tanto los técnicos señalen la factibilidad de su levantamiento". Esto significa que la habilitación dependerá exclusivamente del monitoreo biológico y de la finalización de la época reproductiva.

Las sanciones a los infractores

Desde la repartición provincial advirtieron que se realizarán controles y que habrá "estricto cumplimiento" de la Ley Provincial 6.292. Quienes transgredan la veda serán sancionados de acuerdo a la legislación vigente, lo que implica el secuestro de equipos y multas económicas.

Temas TucumánDirección de FloraSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Habilitan permisos provisorios para pesca deportiva en el Dique La Angostura

Habilitan permisos provisorios para pesca deportiva en el Dique La Angostura

Recuerdos fotográficos: 1961. El lago San Miguel nace con botes y pesca infantil

Recuerdos fotográficos: 1961. El lago San Miguel nace con botes y pesca infantil

Lo más popular
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
2

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
3

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
4

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa
5

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque
6

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

Más Noticias
¿Qué problema hay?: el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

"¿Qué problema hay?": el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

Fiestas de fin de año: ¿quiénes tienen asueto administrativo el 24 y 31 de diciembre?

Fiestas de fin de año: ¿quiénes tienen asueto administrativo el 24 y 31 de diciembre?

Caso Rob Reiner: revelan la disputa familiar antes del doble crimen que conmociona a Hollywood

Caso Rob Reiner: revelan la disputa familiar antes del doble crimen que conmociona a Hollywood

Exoneraron a la mujer policía que grababa videos eróticos con el uniforme para una plataforma digital

Exoneraron a la mujer policía que grababa videos eróticos con el uniforme para una plataforma digital

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Comentarios