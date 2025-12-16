Prohíben la pesca deportiva en todos los ríos de Tucumán y en el embalse de Las Termas

La Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia dispuso el inicio de la "veda total para la pesca deportiva" en todo el territorio tucumano. La medida, oficializada mediante la Resolución Nº 393, entró en vigencia el 12 de diciembre y abarca a todos los cursos de agua de la provincia -tanto permanentes como temporarios- e incluye específicamente al embalse de Termas del Río Hondo.
Según explicaron las autoridades, la decisión respondió al inicio del "ciclo reproductivo" de las especies ictícolas. Los informes técnicos del área de Piscicultura y del Departamento de Recursos Naturales indican que es necesario frenar la actividad extractiva para permitir el "desove natural" y evitar impactos negativos en el ecosistema.
"Las condiciones ambientales indican que es necesario establecer la veda total para preservar las poblaciones nativas y garantizar la sustentabilidad del recurso", detalló el documento oficial firmado este 11 de diciembre.
¿Hasta cuándo durará la prohibición?
A diferencia de otras ocasiones donde se establecen fechas fijas, la resolución aclaró que la restricción se mantendrá "hasta tanto los técnicos señalen la factibilidad de su levantamiento". Esto significa que la habilitación dependerá exclusivamente del monitoreo biológico y de la finalización de la época reproductiva.
Las sanciones a los infractores
Desde la repartición provincial advirtieron que se realizarán controles y que habrá "estricto cumplimiento" de la Ley Provincial 6.292. Quienes transgredan la veda serán sancionados de acuerdo a la legislación vigente, lo que implica el secuestro de equipos y multas económicas.