Prohíben la pesca deportiva en todos los ríos de Tucumán y en el embalse de Las Termas

La Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia dispuso el inicio de la "veda total para la pesca deportiva" en todo el territorio tucumano. La medida, oficializada mediante la Resolución Nº 393, entró en vigencia el 12 de diciembre y abarca a todos los cursos de agua de la provincia -tanto permanentes como temporarios- e incluye específicamente al embalse de Termas del Río Hondo.