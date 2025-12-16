Dictarán en Tucumán un curso para integrar la inteligencia artificial a la práctica jurídica

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa a futuro para convertirse en una herramienta cotidiana en múltiples profesiones, y el derecho no es la excepción. En ese contexto, el abogado y docente, Juan Pablo Terraf, dictará durante el verano un curso intensivo titulado “Integrá inteligencia artificial a tu práctica jurídica”, una propuesta formativa acreditada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
“Este fue un año de boom de la inteligencia artificial. Ha irrumpido en todas las profesiones y actividades, y la abogacía no ha quedado ajena a eso”, explicó Terraf al presentar la iniciativa en LA GACETA. El curso se desarrollará en enero, aprovechando el receso de la feria judicial, y estará orientado principalmente a abogados, abogadas, profesionales que se desempeñan en tribunales o en la administración pública, y estudiantes avanzados de la carrera de Derecho.
Según detalló, el objetivo central es brindar un entrenamiento práctico para incorporar distintas herramientas de IA al trabajo diario del abogado. “La idea es automatizar la mayor cantidad posible de procesos y flujos de trabajo dentro de la práctica jurídica”, señaló.
Si bien la propuesta está especialmente diseñada para el ámbito legal, Terraf aclaró que personas de otras profesiones también podrían encontrar contenidos de utilidad. “Va a ser muy específico en el flujo de trabajo de la abogacía, pero quienes no sean abogados se van a llevar herramientas, aprender cómo combinarlas y cómo usarlas, especialmente en lo que tiene que ver con el ‘prompteo’”, indicó.
Consultado sobre los riesgos y márgenes de error asociados al uso de inteligencia artificial -como las llamadas “alucinaciones”, que pueden generar información incorrecta-, Terraf aclaró la necesidad de un enfoque responsable. “Miedo no hay que tener. La inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa, pero siempre debe haber supervisión humana. En el derecho, el criterio jurídico del abogado y el control antes, durante y después del uso son fundamentales”, remarcó.
El curso se dictará en tres ediciones -una por semana durante enero- y la inscripción ya se encuentra abierta. Los interesados pueden consultar el programa completo y los requisitos en el sitio web derechointeligente.com.ar.