Así fue la inauguración del mega pesebre y el árbol de Navidad gigante del Vaticano

Autoridades del Vaticano indicaron cuál será la delegación que estará a cargo del belén y de la donación del árbol de Navidad el año próximo.

Así fue la inauguración del mega pesebre y el árbol de Navidad gigante del Vaticano Foto: Vatican News/Vatican Media
Por Milagro Corbalán Hace 3 Hs

Este lunes 15 el Vaticano vivió una ceremonia especial con la presentación del Nacimiento y encendido del árbol de Navidad preparados para las fiestas. Cientos de turistas y creyentes se aglutinaron en la Plaza de San Pedro para ver cómo se encendieron las miles de luces de las decoraciones navideñas. La Hermana Raffaella Petrini, Presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, fue la encargada de llevar adelante la inauguración.

Las ornamentaciones tienen dimensiones colosales. Para el árbol se transportó un abeto de Noruega de 25 metros de altura y 8.000 kilogramos de Val d’Ultimo, en la provincia italiana de Bolzano. El ejemplar fue donado por los municipios de Lagundo y Ultimo, según informó Vatican News y fue iluminado con cientos de luces intermitentes de colores cambiantes.

Petrini agradeció a las comunidades que donaron el abeto y crearon el pesebre, calificando el gesto como “un regalo a la Iglesia y un signo de esa colaboración entre pueblos y culturas que construye la verdadera paz”. El año próximo, el Nacimiento de la Plaza de San Pedro estará a cargo de la filial Atessa de la Asociación Italiana de Amigos del Belén en Chieti. El árbol será donado por el municipio de Terranova di Pollino, de la provincia de Potenza.

Emotiva inauguración del pesebre en el Vaticano

La enorme escultura fue diseñada y desarrollada en la diócesis de Nocera Inferiore-Sarno entre junio y agosto de este año. Mide 17 metros de ancho por 12 de profundidad y tiene una altura de 7,70 metros. Fue supervisada por el arquitecto Silvio Di Monaco. Se prestó especial atención a los detalles y cada elemento individual dirige la mirada hacia el interior: la Natividad.

Además del pesebre de la Plaza de San Pedro, se instaló otra escultura en el Aula Pablo VI Además del pesebre de la Plaza de San Pedro, se instaló otra escultura en el Aula Pablo VI Foto: Vatican News/Vatican Media

El pavimento reproduce antiguas calzadas romanas en losas de piedra, y pastores de tamaño natural, obra del maestro belenista Federico Iaccarino, de Meta di Sorrento, están anclados en él, junto con varias figuras de animales. La idea era unir arte y espiritualidad en un entorno que evoca fe y tradición. La estructura fue suministrada por la empresa “Seri…A” de Nocera Inferiore y la realización de todo el nacimiento fue coordinada por la oficina técnica diocesana

Cientos de personas estuvieron presentes en la iluminación del árbol de Navidad del Vaticano. Cientos de personas estuvieron presentes en la iluminación del árbol de Navidad del Vaticano. Foto: Vatican News/Vatican Media

“El pesebre, tan querido por la tradición cristiana, nos acompaña en el camino hacia la Navidad, proponiendo a los hombres y mujeres de nuestro tiempo lo que sucedió hace más de dos mil años en Belén: el nacimiento del Salvador”, dijo Petrini en su discurso. A su vez, destacó que este año adquiere un significado particular porque en tres semanas terminará el Jubileo e iniciará la conmemoración del 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís.

Temas NavidadEstado de la Ciudad del VaticanoPlaza de San PedroIglesia CatólicaEl Vaticano
