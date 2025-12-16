Agenda de TV del martes: sin Messi entre los nominados, se entregan los premios The Best

La ceremonia de los premios The Best, el máximo reconocimiento individual que entrega la FIFA, se realizará hoy en Doha y estará marcada por un hecho inédito en el fútbol contemporáneo: por primera vez en 18 años, Lionel Messi no figura entre los nominados. La ausencia del capitán argentino pone fin a una racha ininterrumpida que se había iniciado en 2007 y que lo convirtió en una presencia permanente en la élite del galardón.
El evento se desarrollará en el Fairmont Katara Hall desde las 14 de Argentina y podrá seguirse a través de las plataformas oficiales de la FIFA. Más allá del cambio de escenario generacional que representa la exclusión de Messi, la gala mantiene un fuerte protagonismo argentino, con Emiliano "Dibu" Martínez como uno de los grandes candidatos en la categoría de mejor arquero del año. El marplatense, figura clave de la selección campeona del mundo, buscará reafirmar su lugar entre los mejores del planeta.
La votación para los premios The Best combinó el sufragio de capitanes y entrenadores de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA, periodistas especializados y aficionados de todo el mundo. El proceso se extendió hasta fines de noviembre y, según destacaron desde la organización, registró una participación récord.
Además del premio principal, la ceremonia incluirá la entrega de los galardones Puskás y Marta, destinados a reconocer los mejores goles del año en el fútbol masculino y femenino. En esa terna aparecen nombres argentinos como Santiago Montiel, Pedro de la Vega y Kishi Núñez.
En la categoría de mejor jugador del año, Barcelona y Paris Saint-Germain concentran varios nominados, entre los que se destacan Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Pedri, Raphinha, Vitinha y Lamine Yamal, uno de los grandes candidatos a liderar la nueva era del fútbol mundial.
