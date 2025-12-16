Agenda de TV del martes: sin Messi entre los nominados, se entregan los premios The Best

El evento se desarrollará en el Fairmont Katara Hall desde las 14 de Argentina y podrá seguirse a través de las plataformas oficiales de la FIFA. Más allá del cambio de escenario generacional que representa la exclusión de Messi, la gala mantiene un fuerte protagonismo argentino, con Emiliano "Dibu" Martínez como uno de los grandes candidatos en la categoría de mejor arquero del año. El marplatense, figura clave de la selección campeona del mundo, buscará reafirmar su lugar entre los mejores del planeta.