Agenda de TV del martes: sin Messi entre los nominados, se entregan los premios The Best

La ceremonia comenzará a las 14. "Dibu" Martínez buscará ser el mejor arquero del mundo. Monteros Vóley va por el pase a la final de la Copa Aclav.

EL MEJOR. La FIFA elegirá hoy a los futbolistas más destacado de la temporada 2025.
La ceremonia de los premios The Best, el máximo reconocimiento individual que entrega la FIFA, se realizará hoy en Doha y estará marcada por un hecho inédito en el fútbol contemporáneo: por primera vez en 18 años, Lionel Messi no figura entre los nominados. La ausencia del capitán argentino pone fin a una racha ininterrumpida que se había iniciado en 2007 y que lo convirtió en una presencia permanente en la élite del galardón.

El evento se desarrollará en el Fairmont Katara Hall desde las 14 de Argentina y podrá seguirse a través de las plataformas oficiales de la FIFA. Más allá del cambio de escenario generacional que representa la exclusión de Messi, la gala mantiene un fuerte protagonismo argentino, con Emiliano "Dibu" Martínez como uno de los grandes candidatos en la categoría de mejor arquero del año. El marplatense, figura clave de la selección campeona del mundo, buscará reafirmar su lugar entre los mejores del planeta.

La votación para los premios The Best combinó el sufragio de capitanes y entrenadores de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA, periodistas especializados y aficionados de todo el mundo. El proceso se extendió hasta fines de noviembre y, según destacaron desde la organización, registró una participación récord.

Además del premio principal, la ceremonia incluirá la entrega de los galardones Puskás y Marta, destinados a reconocer los mejores goles del año en el fútbol masculino y femenino. En esa terna aparecen nombres argentinos como Santiago Montiel, Pedro de la Vega y Kishi Núñez.

En la categoría de mejor jugador del año, Barcelona y Paris Saint-Germain concentran varios nominados, entre los que se destacan Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Pedri, Raphinha, Vitinha y Lamine Yamal, uno de los grandes candidatos a liderar la nueva era del fútbol mundial.

EN MORÓN. Después de quedarse con el clásico ante Tucumán de Gimnasia, Monteros Vóley se enfrentará al poderoso Ciudad Vóley.

Agenda de TV del martes 16 de diciembre

Premios The Best

14: Ceremonia (FIFA +)

Euroliga

14.45: Fenerbhace-Panathinaikos (DSports 2)

17: Paris Basketball-Barcelona (DSports 2)

17: PSV-GVVV (DSports+)

Carabao Cup

16.45: Cardiff-Chelsea (ESPN)

Copa ACLAV de vóley

18: Defensores de Banfield-UPCN San Juan Vóley (Fox Sports 2)

21: Ciudad Vóley-Monteros Vóley (Fox Sports)

Liga Nacional de Básquet

20.05: Ferro-Quimsa (DSports)

22.10: Boca-Oberá (TyC Sports)

NHL (Hockey sobre hielo)

21.30: Pittsburgh Penguins-Edmonton Oilers (ESPN 3)

La Finalissima ya tiene fecha: cuándo se enfrentarán la Selección Argentina y España antes del Mundial 2026

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas
El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

Buscando reglas en la selva de las app de transporte
Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Juan Pazo renunció y Andrés Vázquez será su reemplazante al frente del ARCA

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

Extenderán el régimen conclusional hasta 2029

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

Comentarios