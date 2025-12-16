Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Puede que los problemas no se terminen con el cierre de año. Para algunos signos del horóscopo chino, los imprevistos surgirán incluso cuando a diciembre le quedan un par de días para concluir. Pero esto no supone que la suerte está perdida, ya que si se toman las precauciones adecuadas, se puede salir airoso de aquellos inconvenientes.
La reconocida astróloga Ludovica Squirru se encargó de anticipar a los signos cuáles eran las acciones que deberán tomar ante las posibles amenazas de fin de año. La especialista advirtió que antes de iniciar acciones apresuradas, lo mejor será escuchar los consejos expertos.
Las advertencias para fin de año de Ludovica Squirru
Estar atentos a las señales, practicar la moderación y priorizar el bienestar personal son algunos de los ejes que Squirru resaltó ante las advertencias.
El Caballo será uno de los signos que podrá encontrarse con algunos dolores de cabeza a fin de año. Según Squirru, podrá enfrentar algunos roces legales o situaciones complejas. La pitonisa recomendó mantener la prudencia, meditar sobre las decisiones y observar detalladamente el entorno para minimizar complicaciones.
Para La Cabra, el aviso es simplemente meditar las decisiones antes de ejecutarlas, ya que algunas de ellas llevarán a un desenlace clave. La pitonisa sugirió disfrutar del reencuentro con la normalidad y el cierre de año.
El Mono se encontrará con la sobrecarga de demandas externas, nuevas obligaciones y tareas. Será clave para este signo priorizar la organización personal, apoyarse en su entorno laboral y limitar la distracción digital.
El Perro podría experimentar cierta soledad, aunque su círculo de amistades demostrará apoyo real. Usar el aprendizaje para renovarse permitirá llegar al nuevo año sin cargas innecesarias.
Por último, el Chancho atravesará fluctuaciones emocionales, alternando entre quietud y melancolía. La astróloga recomendó focalizarse en tareas diarias presentes y administrar las emociones para terminar el año con inspiración.