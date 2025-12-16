Secciones
SociedadActualidad

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Habrán situaciones que probarán la capacidad de los signos para priorizar su bienestar personal y resolver con diligencia.

Las advertencias de Ludovica Squirru para el cierre de año. Las advertencias de Ludovica Squirru para el cierre de año. Fuente: Instagram @ludovica.squirru
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Puede que los problemas no se terminen con el cierre de año. Para algunos signos del horóscopo chino, los imprevistos surgirán incluso cuando a diciembre le quedan un par de días para concluir. Pero esto no supone que la suerte está perdida, ya que si se toman las precauciones adecuadas, se puede salir airoso de aquellos inconvenientes.

El signo del horóscopo chino que comenzará grandes proyectos a fin de año, según Ludovica Squirru

El signo del horóscopo chino que comenzará grandes proyectos a fin de año, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga Ludovica Squirru se encargó de anticipar a los signos cuáles eran las acciones que deberán tomar ante las posibles amenazas de fin de año. La especialista advirtió que antes de iniciar acciones apresuradas, lo mejor será escuchar los consejos expertos.

Las advertencias para fin de año de Ludovica Squirru

Estar atentos a las señales, practicar la moderación y priorizar el bienestar personal son algunos de los ejes que Squirru resaltó ante las advertencias.

El Caballo será uno de los signos que podrá encontrarse con algunos dolores de cabeza a fin de año. Según Squirru, podrá enfrentar algunos roces legales o situaciones complejas. La pitonisa recomendó mantener la prudencia, meditar sobre las decisiones y observar detalladamente el entorno para minimizar complicaciones.

Para La Cabra, el aviso es simplemente meditar las decisiones antes de ejecutarlas, ya que algunas de ellas llevarán a un desenlace clave. La pitonisa sugirió disfrutar del reencuentro con la normalidad y el cierre de año.

El Mono se encontrará con la sobrecarga de demandas externas, nuevas obligaciones y tareas. Será clave para este signo priorizar la organización personal, apoyarse en su entorno laboral y limitar la distracción digital.

El Perro podría experimentar cierta soledad, aunque su círculo de amistades demostrará apoyo real. Usar el aprendizaje para renovarse permitirá llegar al nuevo año sin cargas innecesarias.

Por último, el Chancho atravesará fluctuaciones emocionales, alternando entre quietud y melancolía. La astróloga recomendó focalizarse en tareas diarias presentes y administrar las emociones para terminar el año con inspiración.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los signos del horóscopo chino que vivirán nuevas experiencias en el amor, según Ludovica Squirru

Los signos del horóscopo chino que vivirán nuevas experiencias en el amor, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán un complicado 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán un complicado 2026, según Ludovica Squirru

El signo del horóscopo chino que comenzará grandes proyectos a fin de año, según Ludovica Squirru

El signo del horóscopo chino que comenzará grandes proyectos a fin de año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cambios drásticos que vivirá cada signo antes de fin de año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cambios drásticos que vivirá cada signo antes de fin de año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que triunfará en 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que triunfará en 2026, según Ludovica Squirru

Lo más popular
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
2

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
3

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
4

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas
5

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

Buscando reglas en la selva de las app de transporte
6

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Más Noticias
Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Comentarios