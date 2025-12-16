Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Hace 2 Hs

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas YouTubeWhatsAppJosé NazaroMatías AuadCarolina ServettoCanal 7 de Flow
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Lo más popular
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
2

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
3

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
4

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Buscando reglas en la selva de las app de transporte
5

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa
6

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

Comentarios