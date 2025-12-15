Reglamentación de las app para motos: “Vamos a ser muy rigurosos”, avisó Rossana Chahla

Además, Chahla recordó que, cuando un servicio está regulado, “hay alguien que legalmente puede responder”. “Sabemos que siempre hubo accidentes, lamentablemente, y tenemos que decir que costaron vidas”, añadió la jefa municipal. En ese sentido, recordó que es importante que “una empresa responda legalmente” en caso de siniestros. Pero insistió con que “no queremos que haya ningún accidente”. “Vamos a trabajar para eso: que estén identificados, que tengan cascos distintos, que usen cascos con alta seguridad, que respeten las normas de tránsito; vamos a ser muy rigurosos con eso, y también estamos viendo de poner la foto multa, porque para nosotros va a ser una ayuda importante”, explicó Chahla.