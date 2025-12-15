Reglamentación de las app para motos: “Vamos a ser muy rigurosos”, avisó Rossana Chahla

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, afirmó que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) está trabajando en la reglamentación de la ordenanza que regula el funcionamiento de las app para transporte en moto en la Capital.
“Vamos a ser muy rigurosos”, afirmó la jefa municipal en rueda de prensa, ante una consulta de LA GACETA Play, respecto a la puesta en vigencia de la normativa aprobada por el Concejo Deliberante en la sesión pasada.
La semana pasada, se publicó en el Boletín Oficial municipal la ordenanza 5.484, que establece el Régimen de Transporte Privado de Pasajeros en Motocicletas mediante Plataformas Digitales de Intermediación.
El texto establece la creación del sistema “destinado a establecer las condiciones de funcionamiento, seguridad, registro, fiscalización y operación de esta modalidad en el marco del sistema de movilidad urbana”.
En otro punto, prohíbe la “captación de pasajeros en ‘ocasión de oportunidad’, entendida como la detención espontánea de la motocicleta ante la señal o requerimiento directo de un pasajero en la vía pública”. “Sólo será válido recoger pasajeros cuando exista viaje previamente confirmado en la aplicación”, agrega.
A la vez, la ordenanza 5.484 indica que los conductores deberán contar con toda la documentación de rigor, como la licencia correspondiente a su categoría, el DNI y el seguro obligatorio. Y fija una serie de aspectos que deben ser cumplidos por el conductor, entre otros puntos.
En rueda de prensa, Chahla recordó se está avanzado con la reglamentación de la norma. Aseguró que esta disposición “va a ser muy seria”, y se está analizando “cada uno de los ítems”. “Estamos viendo la manera de identificarlos (a los conductores), de nominalizarlos”, explicó.
Además, Chahla recordó que, cuando un servicio está regulado, “hay alguien que legalmente puede responder”. “Sabemos que siempre hubo accidentes, lamentablemente, y tenemos que decir que costaron vidas”, añadió la jefa municipal. En ese sentido, recordó que es importante que “una empresa responda legalmente” en caso de siniestros. Pero insistió con que “no queremos que haya ningún accidente”. “Vamos a trabajar para eso: que estén identificados, que tengan cascos distintos, que usen cascos con alta seguridad, que respeten las normas de tránsito; vamos a ser muy rigurosos con eso, y también estamos viendo de poner la foto multa, porque para nosotros va a ser una ayuda importante”, explicó Chahla.
Tragedia en una avenida
El caso de las app de transporte en motos se centró el debate político en el Concejo hasta la sanción de la ordenanza, el jueves 4. Y la discusión resurgió producto de una tragedia registrada el viernes pasado.
La Unidad Fiscal de Homicidios II, al mando de Carlos Sale, formuló cargos contra un conductor por un accidente que causó la muerte de una pasajera. Según el informe del Ministerio Público Fiscal, el motociclista -que operaba con la app DiDi Moto- realizó una “maniobra antirreglamentaria e imprudente”, por lo que chocó contra un colectivo que giraba con luz verde. El juez actuante dispuso una serie de medidas mientras avanza la investigación, como restricciones de circulación.