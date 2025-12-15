El reto Chloe Ting, una rutina de dos semanas para fortalecer todo el cuerpo: ¿cómo funciona?

Un abdomen más plano y tonificado, además de una pérdida de peso efectiva, son los principales resultados que el desafío promete y que, en verdad, cumple. Por supuesto, como cualquier rutina de ejercicio, este plan también trabaja otras zonas del cuerpo. El éxito final, claro está, depende de la disciplina con que uno realice el entrenamiento y de los otros hábitos saludables que implemente a diario.