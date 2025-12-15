Secciones
SociedadEstilo de vida

El reto Chloe Ting, una rutina de dos semanas para fortalecer todo el cuerpo: ¿cómo funciona?

En redes sociales de viralizaron personas mostrando su procesos con los videos de este reto.

El reto Chloe Ting, una rutina de dos semanas para fortalecer todo el cuerpo: ¿cómo funciona? Captura de pantalla de un video de la rutina de Chloe Ting
Hace 21 Min

El Chloe Ting Challenge, una rutina de ejercicios que deslumbra a toda la red, demuestra su verdadera efectividad. En redes sociales de viralizaron personas mostrando su procesos con los videos de este reto. Incluso una periodista de la revista Glamour.

No es ni la dieta ni el ejercicio: la ciencia afirma que este es el factor que asegura la longevidad

No es ni la dieta ni el ejercicio: la ciencia afirma que este es el factor que asegura la longevidad

El verano implica que las personas busquen fortalecer y tonificar el cuerpo lo que conlleva probar nuevas rutinas. Por lo tanto, el rápido éxito de esta serie de entrenamientos no sorprende. Este desafío de Chloe Ting podría pasar a ser tu entrenamiento favorito.

¿Quién es Chloe Ting?

Chloe Ting es una youtuber asiática muy conocida. Aunque sus inicios se centraron en la moda y los viajes como blogger, gradualmente ganó gran popularidad en el sector del ejercicio. Hoy, la reconocen mundialmente como una de las influencers fitness más destacadas.

El secreto detrás de su increíble figura, aquella que siempre la distinguió, reside en las rutinas de ejercicio que compartió con sus seguidores. Estas rutinas fueron las que la catapultaron al estrellato y la posicionaron en la cima del mundo fitness.

En qué consiste el Chloe Ting Challenge

El desafío consiste en una serie de entrenamientos cortos, de alta intensidad, que se realizan durante 14 días sin interrupción. Cada rutina mezcla movimientos de cardio y fortalecimiento, los cuales permiten perder peso y tonificar todo el cuerpo. Aunque sus rutinas "Abs workout challenge" y "2 Weeks Shred Challenge" se hicieron muy populares debido a su gran efectividad en solo dos semanas, Chloe Ting también preparó otras guías de entrenamiento con mayor duración e igual de efectivas.

Resultados que promete el reto viral

Un abdomen más plano y tonificado, además de una pérdida de peso efectiva, son los principales resultados que el desafío promete y que, en verdad, cumple. Por supuesto, como cualquier rutina de ejercicio, este plan también trabaja otras zonas del cuerpo. El éxito final, claro está, depende de la disciplina con que uno realice el entrenamiento y de los otros hábitos saludables que implemente a diario.

La excelente noticia es que esta es una guía fitness totalmente gratuita. Uno puede encontrarla tanto en su canal de YouTube como en su sitio web: chloeting.com. Este último recurso resulta increíble, pues indica con exactitud cómo seguir cada entrenamiento y dirige al usuario al video preciso que necesita para cada sesión.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán
1

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura
2

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos
3

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia
4

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán
5

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
6

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Más Noticias
Pasajes baratos: cuáles son los mejores días y horarios para comprar vuelos

Pasajes baratos: cuáles son los mejores días y horarios para comprar vuelos

Uno de los genios de la inteligencia artificial reveló qué profesión no conviene estudiar en 2026.

Uno de los genios de la inteligencia artificial reveló qué profesión no conviene estudiar en 2026.

Amenaza existencial: la seguridad nacional de un país peligra tras el posible colapso de una red de corriente oceánica

"Amenaza existencial": la seguridad nacional de un país peligra tras el posible colapso de una red de corriente oceánica

El look más osado: La Reini se robó todas las miradas en los Martín Fierro de Streaming

El look más osado: "La Reini" se robó todas las miradas en los Martín Fierro de Streaming

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Comentarios