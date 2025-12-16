“Felicidades” cierra Zap Cine

El guión discurre entre el regreso a Buenos Aires de un humorista (interpretado por Carlos Belloso) y un famoso escritor (Luis Machín), quien quiere reencontrarse con su amada; el allanamiento policial a un departamento que obliga a un odontólogo (Gastón Pauls) a oficiar de testigo cuando su único objetivo es conseguir el regalo para su hijo; y los intentos de un médico (Pablo Cedrón) por conquistar a una mujer española.