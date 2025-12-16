Secciones
“Felicidades” cierra Zap Cine

La película de Lucho Bender que transcurre en tiempo navideño.

Hace 6 Hs

En 2000, el director argentino Lucho Bender estrenó su único largometraje. “Felicidades” vincula tres historias que transcurren durante los días de las fiestas navideñas, con un elenco destacado de protagonistas nacionales, para exponer la bondad, la solidaridad e incluso la soledad. 

El guión discurre entre el regreso a Buenos Aires de un humorista (interpretado por Carlos Belloso) y un famoso escritor (Luis Machín), quien quiere reencontrarse con su amada; el allanamiento policial a un departamento que obliga a un odontólogo (Gastón Pauls) a oficiar de testigo cuando su único objetivo es conseguir el regalo para su hijo; y los intentos de un médico (Pablo Cedrón) por conquistar a una mujer española. 

La producción fue elegida para representar a la Argentina para los premios Oscar a mejor filme de habla no inglesa. Esta noche, desde las 20 y con entrada libre y gratuita, será proyectada en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), en la última función del año del ciclo organizado por Zap Cine.

