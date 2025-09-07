Secciones
Un postre fácil y saludable para darse un gusto sin culpas este domingo

El mousse de yogur con frutas y avena, ideal para la merienda o como broche de una comida ligera.

Un postre fácil y saludable para darse un gusto sin culpas este domingo
Hace 1 Hs

Cada vez más personas buscan alternativas dulces que sean ricas, rápidas de preparar y, al mismo tiempo, saludables. La tendencia “fit” llegó también al mundo de la repostería y permite disfrutar de un postre casero con ingredientes simples, nutritivos y bajos en calorías.

Una de las opciones más populares es el mousse de yogur con frutas y avena, ideal para la merienda o como broche de una comida ligera.

Ingredientes básicos

1 pote de yogur natural (puede ser descremado o griego sin azúcar).

2 cucharadas de avena instantánea.

1 banana madura.

1 puñado de frutos rojos (fresas, arándanos o frambuesas).

1 cucharadita de miel o stevia, opcional.

Preparación

Procesar la banana hasta lograr un puré suave.

Mezclarla con el yogur y la avena, hasta obtener una crema homogénea.

Endulzar con miel o stevia, según el gusto.

Servir en vasos o copas y decorar con los frutos rojos.

Refrigerar al menos 20 minutos antes de consumir.

Un toque extra

Quienes buscan sumar textura pueden agregar semillas de chía o frutos secos picados. El resultado es un postre fresco, saciante y cargado de nutrientes.

La propuesta se adapta fácilmente: se puede reemplazar la banana por manzana rallada, el yogur por una opción vegetal y variar las frutas según la estación.

Lo mejor: en menos de 10 minutos se obtiene un dulce “fit” que combina sabor y bienestar.

