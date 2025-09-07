Un postre fácil y saludable para darse un gusto sin culpas este domingo

Cada vez más personas buscan alternativas dulces que sean ricas, rápidas de preparar y, al mismo tiempo, saludables. La tendencia “fit” llegó también al mundo de la repostería y permite disfrutar de un postre casero con ingredientes simples, nutritivos y bajos en calorías.
Una de las opciones más populares es el mousse de yogur con frutas y avena, ideal para la merienda o como broche de una comida ligera.
Ingredientes básicos
1 pote de yogur natural (puede ser descremado o griego sin azúcar).
2 cucharadas de avena instantánea.
1 banana madura.
1 puñado de frutos rojos (fresas, arándanos o frambuesas).
1 cucharadita de miel o stevia, opcional.
Preparación
Procesar la banana hasta lograr un puré suave.
Mezclarla con el yogur y la avena, hasta obtener una crema homogénea.
Endulzar con miel o stevia, según el gusto.
Servir en vasos o copas y decorar con los frutos rojos.
Refrigerar al menos 20 minutos antes de consumir.
Un toque extra
Quienes buscan sumar textura pueden agregar semillas de chía o frutos secos picados. El resultado es un postre fresco, saciante y cargado de nutrientes.
La propuesta se adapta fácilmente: se puede reemplazar la banana por manzana rallada, el yogur por una opción vegetal y variar las frutas según la estación.
Lo mejor: en menos de 10 minutos se obtiene un dulce “fit” que combina sabor y bienestar.