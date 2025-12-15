Dónde estará el móvil de castraciones gratuitas del 15 al 19 de diciembre

Los barrios de la zona sur de San Miguel de Tucumán podrán disfrutar de los beneficios de uno de los tráilers de la Municipalidad. Desde este lunes 15 hasta el viernes 19, el móvil de castraciones para animales de compañía se apostará en una de las plazas de la zona. La Dirección de Población Animal ya anunció cómo será su calendario en una de las últimas semanas de 2025.
Los interesados en llevar a sus mascotas a castrar deberán sacar un turno este lunes a partir de las 8 de la mañana. Luego, deberán prepararlos como se les indique para hacer la intervención quirúrgica. Es importante que los animales cuenten con horas de ayuno para evitar complicaciones posteriores con la anestesia que podrían poner en riesgo sus vidas.
¿Dónde estará el móvil de castraciones gratuitas esta semana?
El móvil de castraciones ya se apostó en la plaza San José Sortheix del barrio Juan B. Terán. La misma queda entre la avenida Américo Vespucio y las calles Libertad, Próspero Mena y C. Inca Garcilaso de la Vega. El tráiler de la Dirección de Población Animal se ubicará sobre la avenida desde este lunes 15 hasta el viernes 19.
Para solicitar turnos y más información sobre las castraciones, los interesados pueden concurrir de forma presencial durante este lunes desde las 8 a la dirección mencionada. No es necesario llevar el primer día a sus mascotas. Pero, si ya hicieron las horas correspondientes de ayuno, la operación puede realizarse, según disponibilidad y orden de llegada, este mismo lunes sin necesidad de sacar un turno.
Además del quirófano móvil, pueden solicitarse turnos para castración en el CIAM –Centro Integral Animal Municipal–. Estos se consiguen de forma virtual, enviando un WhatsApp al número 381 223 0564, o de manera presencial en el lugar –avenida Francisco de Aguirre 1465, los días hábiles de 9 a 17.
Cómo preparar a tu mascota para la castración
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán publicó una serie de requisitos que los animales de compañía deben cumplir para poder ser operados. Estas son:
- Los animales deben tener un ayuno (sin alimentos sólidos ni líquidos) de al menos 12 horas antes de la cirugía.
- Llevar una manta para abrigar a la mascota luego de la cirugía.
- La castración está destinada a perros y gatos hembras a partir de los seis meses de edad y a machos mayores de ocho meses. No se realizarán cirugías a hembras que estén en celo o en estado de preñez.
- Se solicita a los vecinos que, para llevar a sus animales, utilicen correa y collar en el caso de los perros, y en el caso de los gatos hacerlo en una jaula transportadora, caja con respiradero, bolso con cierre o canasto cerrado, para prevenir que se estresen o se asusten y escapen.