Dónde estará el móvil de castraciones gratuitas del 15 al 19 de diciembre

Los barrios de la zona sur de San Miguel de Tucumán podrán disfrutar de los beneficios de uno de los tráilers de la Municipalidad. Desde este lunes 15 hasta el viernes 19, el móvil de castraciones para animales de compañía se apostará en una de las plazas de la zona. La Dirección de Población Animal ya anunció cómo será su calendario en una de las últimas semanas de 2025.