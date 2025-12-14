Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

¿Cómo se moverá San Martín en el mercado de pases con la llegada de Andrés Yllana?

Se prevé que haya una reunión vía Zoom, análisis del plantel y negociaciones en marcha abren las primeras definiciones del nuevo ciclo.

PASADO. Yllana (a la derecha) viene de dirigir en Colón de Santa Fe. PASADO. Yllana (a la derecha) viene de dirigir en Colón de Santa Fe.
Hace 37 Min

Las próximas horas serán decisivas en San Martín. Mientras se aguarda el arribo de Andrés Yllana, el nuevo entrenador comenzará a involucrarse de lleno en la planificación del próximo semestre. Mañana está prevista una reunión vía Zoom entre el DT y los principales integrantes de la comisión directiva, un primer encuentro formal que servirá para empezar a diagramar el mercado de pases y trazar las líneas iniciales del armado del plantel.

Yllana ya cuenta con una evaluación preliminar del plantel actual y llega con una idea clara sobre el perfil de equipo que pretende construir. En ese sentido, el trabajo será conjunto con el director deportivo Facundo Pérez Castro, con quien deberá definir qué futbolistas continuarán en el proyecto, con cuáles no se contará y en qué puestos será necesario reforzarse. La intención es avanzar con decisiones concretas para ordenar tiempos y evitar demoras en una etapa clave de la planificación.

El análisis no se limitará únicamente a las bajas y continuidades. En paralelo, la dirigencia ya comenzó a moverse en el mercado y en las últimas horas se registraron avances importantes. Uno de los nombres que volvió a tomar fuerza es el de Víctor Salazar, lateral tucumano con experiencia en Primera y paso reciente por el fútbol paraguayo. Las negociaciones continúan y, si bien todavía restan detalles, existe predisposición de ambas partes para que las charlas sigan su curso.

Por otro lado, San Martín abrió conversaciones con un delantero tucumano que viene de disputar la temporada pasada en la categoría. El atacante manifestó su deseo de regresar a la provincia, un factor que suma en la negociación, aunque desde el club se mantienen cautos y aclaran que todavía no hay un acuerdo cerrado. La idea es evaluar condiciones contractuales y encuadrar su posible llegada dentro del presupuesto disponible.

Lo que sigue

La agenda de contactos no terminó ahí. Según pudo saberse, la dirigencia también se comunicó con un volante central que fue protagonista y disputó la final por el ascenso, un perfil que interesa por su recorrido reciente y su conocimiento de instancias decisivas. Al igual que en los otros casos, se trata de charlas preliminares, aunque el interés es concreto.

Con el arribo inminente de Yllana, San Martín entra en una etapa de definiciones. Reuniones, evaluaciones y negociaciones empiezan a acelerarse en un contexto donde el tiempo apremia. El nuevo ciclo comienza a tomar forma y el mercado de pases será el primer gran desafío de una gestión que busca avanzar con orden, convicción y objetivos claros.

Temas Club Atlético ColónPrimera NacionalClub Atlético AldosiviSan Martín
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza
1

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física
2

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal
3

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad
4

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD
5

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas
6

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

Más Noticias
El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Una final que Estudiantes también jugó contra la AFA

Una final que Estudiantes también jugó contra la AFA

Verón celebró el título de Estudiantes desde la tribuna y apuntó contra la sanción de la AFA

Verón celebró el título de Estudiantes desde la tribuna y apuntó contra la sanción de la AFA

Estudiantes campeón del Clausura 2025: la lectura táctica de Eduardo Domínguez y un plan que se sostuvo hasta los penales contra Racing

Estudiantes campeón del Clausura 2025: la lectura táctica de Eduardo Domínguez y un plan que se sostuvo hasta los penales contra Racing

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Comentarios