¿Cómo se moverá San Martín en el mercado de pases con la llegada de Andrés Yllana?

Yllana ya cuenta con una evaluación preliminar del plantel actual y llega con una idea clara sobre el perfil de equipo que pretende construir. En ese sentido, el trabajo será conjunto con el director deportivo Facundo Pérez Castro, con quien deberá definir qué futbolistas continuarán en el proyecto, con cuáles no se contará y en qué puestos será necesario reforzarse. La intención es avanzar con decisiones concretas para ordenar tiempos y evitar demoras en una etapa clave de la planificación.