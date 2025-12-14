¿Cómo se moverá San Martín en el mercado de pases con la llegada de Andrés Yllana?

Las próximas horas serán decisivas en San Martín. Mientras se aguarda el arribo de Andrés Yllana, el nuevo entrenador comenzará a involucrarse de lleno en la planificación del próximo semestre. Mañana está prevista una reunión vía Zoom entre el DT y los principales integrantes de la comisión directiva, un primer encuentro formal que servirá para empezar a diagramar el mercado de pases y trazar las líneas iniciales del armado del plantel.
Yllana ya cuenta con una evaluación preliminar del plantel actual y llega con una idea clara sobre el perfil de equipo que pretende construir. En ese sentido, el trabajo será conjunto con el director deportivo Facundo Pérez Castro, con quien deberá definir qué futbolistas continuarán en el proyecto, con cuáles no se contará y en qué puestos será necesario reforzarse. La intención es avanzar con decisiones concretas para ordenar tiempos y evitar demoras en una etapa clave de la planificación.
El análisis no se limitará únicamente a las bajas y continuidades. En paralelo, la dirigencia ya comenzó a moverse en el mercado y en las últimas horas se registraron avances importantes. Uno de los nombres que volvió a tomar fuerza es el de Víctor Salazar, lateral tucumano con experiencia en Primera y paso reciente por el fútbol paraguayo. Las negociaciones continúan y, si bien todavía restan detalles, existe predisposición de ambas partes para que las charlas sigan su curso.
Por otro lado, San Martín abrió conversaciones con un delantero tucumano que viene de disputar la temporada pasada en la categoría. El atacante manifestó su deseo de regresar a la provincia, un factor que suma en la negociación, aunque desde el club se mantienen cautos y aclaran que todavía no hay un acuerdo cerrado. La idea es evaluar condiciones contractuales y encuadrar su posible llegada dentro del presupuesto disponible.
Lo que sigue
La agenda de contactos no terminó ahí. Según pudo saberse, la dirigencia también se comunicó con un volante central que fue protagonista y disputó la final por el ascenso, un perfil que interesa por su recorrido reciente y su conocimiento de instancias decisivas. Al igual que en los otros casos, se trata de charlas preliminares, aunque el interés es concreto.
Con el arribo inminente de Yllana, San Martín entra en una etapa de definiciones. Reuniones, evaluaciones y negociaciones empiezan a acelerarse en un contexto donde el tiempo apremia. El nuevo ciclo comienza a tomar forma y el mercado de pases será el primer gran desafío de una gestión que busca avanzar con orden, convicción y objetivos claros.