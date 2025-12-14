Turf: Waterlight brilló en el clásico "Polla de Potrancas"

Morán está cerrando la mejor temporada desde que se inició como jinete. “Sin dudas que fue mi mejor año. Tuve la suerte de ganar el Gran Premio Batalla de Tucumán y el clásico Aniversario de la Caja Popular de Ahorros con el caballo Suffok y ahora pude festejar en la Polla de Potrancas. Este es el fruto de todo el trabajo y sacrificio diario. Los jockeys trabajos todos los días, porque tenemos que entrenar los caballos aunque haga mucho calor, mucho frío o llueva. Prácticamente no tenemos descanso y que el sacrificio tenga su recompensa es algo hermoso”, concluyó Morán, que resultó una pieza clave en la victoria de Waterlight.