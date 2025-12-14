Turf: Waterlight brilló en el clásico "Polla de Potrancas"

Había competido siete veces y nunca había podido ganar, aunque contaba con muy buenas actuaciones. Sin embargo, en el desafío más exigente de su campaña brilló para conseguir la victoria más importante. Waterlight se adjudicó el clásico “Polla de Potrancas”, la prueba más importante de la jornada turfística que se llevó a cabo en el hipódromo tucumano.
Muy bien conducida por Facundo “Tatú” Morán, la descendiente de Puerto Escondido derrotó por 2 1/2 cuerpos a Impetuosa, en el tiempo de 1’13”2/5 para los 1.200 metros. Tercera se ubicó Island Express.
“Estoy muy contento porque es la primera vez que puedo ganar la Polla de Potrancas. Waterlight rindió en gran forma”, contó Morán, mientras recibía las felicitaciones de los seguidores de la zaina nacida en el haras Gran Muñeca.
Desde la largada y hasta el palo de los 500 metros, Waterlight se desempeñó en el cuarto lugar, siempre cerca de Chica de Blanco, La Keynesiana e Impetuosa, que se disputaban el puesto de privilegio. “Mi potranca venía bárbara, por eso no me quería apurar. En el palo de los 700 metros ya las tenía controlada a las punteras y sabía que iba a definir la carrera porque venía con muy buena acción”, contó el jockey nacido en Cruz Alta.
Antes de ingresar a la recta final, Chica de Blanco fue la primera en renunciar a la lucha y Waterlight inmediatamente se sumó a la pelea, para comenzar a inclinar la balanza a su favor cuando faltaban 200 metros para el disco. “Cuando la exigí a fondo, arrancó con mucha fuerza”, dijo el jinete de 30 años.
La nieta materna de Orpen, que pertenece a la caballeriza “Mis Nietos S.B.F.A” se hizo fuerte en los metros finales, a pesar de la resistencia de Impetuosa. De esta forma, Waterlight sumó su primer éxito en ocho presentaciones, en las que también cuenta con dos segundos, tres terceros y dos cuartos. “Le tenía confianza para que corra bien, pero la verdad es que me sorprendió en la forma que consiguió el triunfo. La carrera era bastante pareja, por lo que no había ninguna potranca que sobresalga netamente. Además, Waterlight había cumplido buenos papeles en las actuaciones anteriores”, indicó.
Morán está cerrando la mejor temporada desde que se inició como jinete. “Sin dudas que fue mi mejor año. Tuve la suerte de ganar el Gran Premio Batalla de Tucumán y el clásico Aniversario de la Caja Popular de Ahorros con el caballo Suffok y ahora pude festejar en la Polla de Potrancas. Este es el fruto de todo el trabajo y sacrificio diario. Los jockeys trabajos todos los días, porque tenemos que entrenar los caballos aunque haga mucho calor, mucho frío o llueva. Prácticamente no tenemos descanso y que el sacrificio tenga su recompensa es algo hermoso”, concluyó Morán, que resultó una pieza clave en la victoria de Waterlight.
Éxito de Zinzan Brooke
Zinzan Brooke se reencontró con la victoria en el especial “Eduardo Dip”, la prueba más importante de los ejemplares adultos. Muy bien conducido por Héctor “Pulga” Suárez, el pupilo de José Gallego se hizo fuerte en los metros finales para vencer por medio cuerpo a Fin del Mundo, mientras que tercero finalizó Golden Warrior, en el muy tiempo de 1’39”4/5 para los 1.600 metros.
El favorito Jolly Boy, que venía de ganar en tiempo récord, no rindió de acuerdo a lo esperado y culminó en el sexto lugar, a casi siete cuerpos del vencedor.