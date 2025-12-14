Secciones
Un empleado de Cultura de la Nación murió tras arrojarse por una ventana en medio de un grave incidente con menores

El hombre, empleado técnico de los Elencos Estables de la Nación, fue acusado de grabar a niñas en un camarín, sufrió una crisis nerviosa y falleció horas después. La Justicia investiga el caso.

Un grave episodio conmocionó la noche del viernes al Palacio Libertad, cuando un empleado técnico de los Elencos Estables de la Nación fue sorprendido dentro de los camarines mientras niñas menores de edad se cambiaban de ropa tras una función artística.

El hecho ocurrió luego del espectáculo “Navidades del mundo”, realizado en la Sala Auditorio Nacional, con la participación del Coro Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y la Escuela de Formación Nacional en Danza, bajo la dirección de Fernando Tomé.

Según fuentes policiales y oficiales, padres de las menores advirtieron la presencia del hombre en el vestuario y lo acusaron de haberlas filmado con su teléfono celular. La situación generó un fuerte altercado y la inmediata intervención del personal de seguridad del edificio.

Crisis nerviosa y desenlace fatal

Tras ser retirado del camarín y trasladado a otro sector del Palacio Libertad, el hombre sufrió una crisis nerviosa y, en circunstancias que aún se investigan, se arrojó por una ventana interna del segundo piso, sobre la calle Bouchard.

Personal del SAME acudió rápidamente al lugar y lo trasladó, bajo custodia policial, a un hospital porteño con heridas de extrema gravedad, aunque aún se encontraba consciente. El hombre falleció el sábado por la mañana, pese a los esfuerzos médicos.

Investigación judicial en curso

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, que investiga si el empleado habría grabado imágenes de las menores. El teléfono celular que tenía en su poder fue secuestrado por personal de seguridad y será sometido a peritajes judiciales.

Desde la Dirección Nacional de Elencos Estables, presente en el lugar al momento del hecho, se ordenó la activación de los protocolos correspondientes y la suspensión preventiva de las actividades en el edificio.

Asistencia a las menores y suspensión de actividades

Las niñas involucradas recibieron asistencia inmediata y se encuentran fuera de peligro. Las autoridades informaron que se dio contención a las familias y que el Palacio Libertad suspendió sus actividades mientras avanza la investigación.

El caso generó una fuerte conmoción en el ámbito cultural y reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad y protección de menores en espacios públicos y artísticos.

