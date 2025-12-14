Secciones
SociedadActualidad

Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 14 de diciembre

El Seguro Sale repartió más de $6 millones.

¿Cómo salió el sorteo del Tuqui 10? ¿Cómo salió el sorteo del Tuqui 10?
Hace 2 Hs

El sorteo Tuqui 10 N° 157, realizado el 14 de diciembre, no tuvo ganadores con 10 aciertos. El pozo principal supera los $107 millones y el próximo sorteo será el 21 de diciembre.

Los detalles

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó este sábado el Sorteo Tuqui 10 N° 157, que dejó el pozo millonario vacante y generó grandes expectativas de cara a la próxima jugada, prevista para el 21 de diciembre de 2025, con cartón amarillo.

Los números sorteados fueron: 04, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16 y 17. Al no registrarse ganadores con los diez aciertos, el premio principal de $88.350.460 quedó sin dueño.

De esta manera, el pozo millonario acumulado asciende a $107.635.063, mientras que el Seguro Sale alcanza los $7.417.155, incrementando el atractivo del próximo sorteo.

Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 14 de diciembre

Seguro Sale: hubo ganadores

En la modalidad Seguro Sale, con 6 aciertos, se registraron ganadores. La jugada ganadora correspondió a la combinación 06, 08, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21 y 22, y el premio fue de $6.915.438,75, con un boleto vendido en San Miguel de Tucumán.

Premios por número de cartón

Además, el sorteo entregó 10 premios de $500.000, correspondientes a los siguientes números de cartón:

158082

108129

140790

123504

141998

120051

171952

195783

191849

183157

Sorteo especial

También se realizó un sorteo especial con cinco premios de $150.000, cuyos beneficiarios fueron:

Ana Arrieta, Víctor Soria, Juan López, Valeria Aragón y Abel Palavecino.

El Tuqui 10 continúa consolidándose como uno de los juegos más elegidos en Tucumán, con pozos millonarios que crecen semana a semana y múltiples chances de ganar.

Temas Tuqui 10
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza
1

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física
2

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal
3

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad
4

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD
5

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas
6

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

Más Noticias
Por qué las personas con baja autoestima recurren a estos tres colores, según la psicología

Por qué las personas con baja autoestima recurren a estos tres colores, según la psicología

El ganador de La Voz Argentina rompió el silencio y reveló la enfermedad crónica que padece

El ganador de La Voz Argentina rompió el silencio y reveló la enfermedad crónica que padece

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

Drámatico rescate de un niño en Las Cejas: desde el pozo, “él me llamaba y lloraba asustado”

Drámatico rescate de un niño en Las Cejas: desde el pozo, “él me llamaba y lloraba asustado”

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

Comentarios