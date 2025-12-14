Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 14 de diciembre

El sorteo Tuqui 10 N° 157, realizado el 14 de diciembre, no tuvo ganadores con 10 aciertos. El pozo principal supera los $107 millones y el próximo sorteo será el 21 de diciembre.
Los detalles
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó este sábado el Sorteo Tuqui 10 N° 157, que dejó el pozo millonario vacante y generó grandes expectativas de cara a la próxima jugada, prevista para el 21 de diciembre de 2025, con cartón amarillo.
Los números sorteados fueron: 04, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16 y 17. Al no registrarse ganadores con los diez aciertos, el premio principal de $88.350.460 quedó sin dueño.
De esta manera, el pozo millonario acumulado asciende a $107.635.063, mientras que el Seguro Sale alcanza los $7.417.155, incrementando el atractivo del próximo sorteo.
Seguro Sale: hubo ganadores
En la modalidad Seguro Sale, con 6 aciertos, se registraron ganadores. La jugada ganadora correspondió a la combinación 06, 08, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21 y 22, y el premio fue de $6.915.438,75, con un boleto vendido en San Miguel de Tucumán.
Premios por número de cartón
Además, el sorteo entregó 10 premios de $500.000, correspondientes a los siguientes números de cartón:
158082
108129
140790
123504
141998
120051
171952
195783
191849
183157
Sorteo especial
También se realizó un sorteo especial con cinco premios de $150.000, cuyos beneficiarios fueron:
Ana Arrieta, Víctor Soria, Juan López, Valeria Aragón y Abel Palavecino.
El Tuqui 10 continúa consolidándose como uno de los juegos más elegidos en Tucumán, con pozos millonarios que crecen semana a semana y múltiples chances de ganar.