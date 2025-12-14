Atlético Rafaela ascendió a la Primera Nacional tras vencer a San Martín de Formosa

El equipo dirigido por Iván Juárez salió decidido a no dejar dudas. Desde el arranque tomó el control del juego y encontró rápido lo que fue a buscar. A los ocho minutos, una acción por derecha terminó con la pelota suelta en el área y Facundo Soloa, atento, la mandó al fondo del arco para desatar el desahogo en las tribunas. Ese gol fue suficiente para encaminar una tarde que Atlético supo manejar con inteligencia y solidez.