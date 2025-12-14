Atlético Rafaela ascendió a la Primera Nacional tras vencer a San Martín de Formosa

Atlético Rafaela escribió el capítulo que venía buscando desde su caída al Federal A. En un estadio Nuevo Monumental repleto y con barrio Alberdi convertido en escenario de fiesta, la “Crema” volvió a ganar, esta vez 1-0 ante San Martín de Formosa, cerró la serie 2-0 y selló su regreso a la Primera Nacional tras apenas 13 meses fuera de esa categoría.
El equipo dirigido por Iván Juárez salió decidido a no dejar dudas. Desde el arranque tomó el control del juego y encontró rápido lo que fue a buscar. A los ocho minutos, una acción por derecha terminó con la pelota suelta en el área y Facundo Soloa, atento, la mandó al fondo del arco para desatar el desahogo en las tribunas. Ese gol fue suficiente para encaminar una tarde que Atlético supo manejar con inteligencia y solidez.
San Martín intentó reaccionar empujado por la obligación del resultado, pero nunca logró incomodar seriamente a Emanuel Bilbao. Un remate desviado de Brian Peralta y algunos intentos desde media distancia fueron lo poco que pudo generar el conjunto formoseño en un primer tiempo controlado por el local. Del otro lado, Atlético volvió a acercarse con Facundo Affranchino y mantuvo la sensación de que el partido estaba donde quería.
En el complemento, el desarrollo fue aún más favorable para la “Crema”. Con la ventaja a su favor y el respaldo de una campaña como local impecable (no perdió ningún partido en el Nuevo Monumental en toda la temporada), el equipo manejó los tiempos, cuidó la pelota y dejó pasar los minutos. San Martín probó de lejos, pero sin precisión ni claridad. Incluso, Atlético estuvo cerca del segundo, aunque Kevin Humeler evitó que la diferencia se ampliara.
Mientras el reloj avanzaba, el foco empezó a correrse del campo a las tribunas. La gente entendió antes que nadie que el objetivo estaba cumplido. El pitazo final confirmó lo que se había empezado a construir desde el descenso. Atlético de Rafaela vuelve a la Primera Nacional y lo hace acompañado por Ciudad Bolívar, el otro ascendido del Federal A.
El regreso tiene un valor especial. El club había dejado la categoría a fines de 2024, luego de 35 temporadas consecutivas en divisiones superiores, y apenas un año después logró reconstruirse y recuperar su lugar. El trabajo del cuerpo técnico, la experiencia de referentes como Lucas Albertengo y la regularidad sostenida durante todo el torneo fueron claves para cerrar una campaña que encontró su premio mayor este domingo.
Atlético de Rafaela cumplió, volvió a ganar cuando más lo necesitaba y confirmó que su paso por el Federal A fue apenas una estación. En 2026, la “Crema” volverá a competir en la Primera Nacional, el lugar que fue a buscar desde el primer día.