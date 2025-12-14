Secciones
Atlético Tucumán acelera por su segundo refuerzo: quién es el futbolista que quiere Hugo Colace para reforzar el ataque

"Tengo expectativas de que se pueda dar", le dijo el delantero a LA GACETA. Viene de jugar en Central Córdoba de Santiago del Estero.

SU MEJOR RENDIMIENTO. En la temporada 2024, jugando para San Martín de San Juan, Funez marcó 10 tantos en 20 partidos y logró el ascenso a Primera.
La búsqueda de un delantero que pueda darle peso ofensivo al nuevo Atlético de Hugo Colace sumó en las últimas horas un nombre que empieza a tomar fuerza: Nazareno Funez. El rosarino, de 24 años, surgido de las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, aparece como una de las alternativas más firmes para reforzar un sector del campo que quedó notablemente debilitado tras las salidas de Leandro Díaz y Lisandro Cabrera.

Con 28 goles en 100 partidos en Primera, Funez tiene la potencia, el recorrido y el perfil que el cuerpo técnico considera indispensable para el armado del plantel 2026.

El delantero viene de una temporada irregular en Central Córdoba de Santiago del Estero, en donde disputó apenas 12 encuentros y no logró convertir. Aun así, su nombre sigue siendo bien valorado en el mercado nacional por su capacidad para fijar defensores, su potencia física y su facilidad para atacar espacios largos.

Antes de su paso por el “Ferroviario”, Funez tuvo experiencias en Atlético de Rafaela y San Martín de San Juan, clubes en los que alternó titularidad y logró consolidarse como un delantero con interesante proyección. Su pase, sin embargo, pertenece a Defensa y Justicia, institución en la que nunca llegó a debutar porque fue cedido a préstamo de manera inmediata. Esa misma modalidad podría repetirse en caso de que Atlético avance por él.

Funez no oculta su deseo de tener continuidad y ve con buenos ojos la chance de mudarse a Tucumán. “Conmigo no habló nadie, pero tengo entendido que a mi representante sí le preguntaron. Tengo muy buenas referencias del club y tengo ex compañeros que están en el club. Tengo expectativas de que se pueda dar”, afirmó en diálogo con LA GACETA. Sus palabras no sólo confirmaron el interés inicial, sino que también generaron expectativa entre los hinchas que siguen de cerca los movimientos del mercado.

El ataque del “Decano” necesita variantes. Colace cuenta hoy con Gabriel Abeldaño, Ramiro Ruiz Rodríguez, Mateo Bajamich y Rodrigo Granillo González, pero la dirigencia entiende que el equipo requiere un delantero más experimentado en el área y con presencia física, sobre todo en un torneo que tendrá un calendario ajustado por el Mundial. Funez encaja en ese perfil y su llegada podría complementar características que el plantel actual no tiene en abundancia.

El "Decano" acelera para tratar de cerrar la llegada de Funez

La negociación no será sencilla: Defensa y Justicia pretende ubicar al jugador en un club en el que pueda recuperar su nivel, y Atlético aparece como una opción atractiva por su estructura, su competencia y su historia reciente de potenciar futbolistas. El club tucumano, por su parte, evalúa las condiciones del préstamo y espera que las gestiones avancen esta semana.

Si se concreta, Funez tendría la oportunidad de mostrar nuevamente la versión que alguna vez lo destacó en el fútbol argentino. Y Atlético conseguiría un delantero que, a los 24 años, todavía tiene margen de crecimiento y la ambición necesaria para convertirse en una pieza importante del nuevo ciclo. En un mercado siempre complejo, su nombre empieza a tomar protagonismo.

