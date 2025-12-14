Atlético Tucumán acelera por su segundo refuerzo: quién es el futbolista que quiere Hugo Colace para reforzar el ataque

Funez no oculta su deseo de tener continuidad y ve con buenos ojos la chance de mudarse a Tucumán. “Conmigo no habló nadie, pero tengo entendido que a mi representante sí le preguntaron. Tengo muy buenas referencias del club y tengo ex compañeros que están en el club. Tengo expectativas de que se pueda dar”, afirmó en diálogo con LA GACETA. Sus palabras no sólo confirmaron el interés inicial, sino que también generaron expectativa entre los hinchas que siguen de cerca los movimientos del mercado.