Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Con un posteo en redes sociales, San Martín oficializó a Andrés Yllana como nuevo técnico

El club anunció la llegada del DT y confirmó que en los próximos días arribará a Tucumán para firmar su contrato.

Con un posteo en redes sociales, San Martín oficializó a Andrés Yllana como nuevo técnico
Hace 30 Min

Hace unos minutos, San Martín oficializó a Andrés Yllana como nuevo director técnico a través de sus redes sociales, poniendo fin a la búsqueda del entrenador que encabezará el próximo proyecto deportivo. El anuncio se realizó mediante un posteo institucional en el que el club confirmó que el DT, de 51 años, llegará en los próximos días a Tucumán para firmar su contrato y asumir formalmente el cargo.

En el comunicado difundido, la entidad detalló que Yllana cuenta con una extensa trayectoria como futbolista y entrenador, con pasos por el fútbol argentino y europeo. En su carrera como DT dirigió equipos como San Martín de San Juan, Aldosivi y Colón, además de otros clubes del país, acumulando experiencia en distintos contextos competitivos.

El mensaje oficial también dejó en claro el objetivo del nuevo ciclo. “Ahora tiene una sola misión: devolver al 'Santo' a Primera”, expresó el club, reforzando el propósito central que guiará el trabajo del cuerpo técnico y la planificación deportiva para la próxima temporada.

Los detalles del posteo

La publicación estuvo acompañada por una imagen en la que se ve a Yllana con un buzo de color rojo, en una pieza gráfica de presentación que ratifica su llegada al banco rojiblanco. Sobre la imagen, además, se destaca un sello con la frase “San Martín es un sentimiento”, una consigna que el club viene utilizando en sus comunicaciones institucionales.

El posteo cerró con los hashtags #EsAhora y #VamosCiudadela, marcando el inicio oficial de una nueva etapa. Con la confirmación del entrenador, San Martín avanza ahora en la conformación del plantel y en la planificación de la pretemporada, con el foco puesto en encarar el próximo torneo con un rumbo definido.

Temas Club Atlético ColónPrimera NacionalClub Atlético AldosiviSan Martín
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza
1

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física
2

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal
3

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad
4

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD
5

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas
6

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

Más Noticias
El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Una final que Estudiantes también jugó contra la AFA

Una final que Estudiantes también jugó contra la AFA

Verón celebró el título de Estudiantes desde la tribuna y apuntó contra la sanción de la AFA

Verón celebró el título de Estudiantes desde la tribuna y apuntó contra la sanción de la AFA

Estudiantes campeón del Clausura 2025: la lectura táctica de Eduardo Domínguez y un plan que se sostuvo hasta los penales contra Racing

Estudiantes campeón del Clausura 2025: la lectura táctica de Eduardo Domínguez y un plan que se sostuvo hasta los penales contra Racing

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Comentarios