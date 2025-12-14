Con un posteo en redes sociales, San Martín oficializó a Andrés Yllana como nuevo técnico

Los detalles del posteo

La publicación estuvo acompañada por una imagen en la que se ve a Yllana con un buzo de color rojo, en una pieza gráfica de presentación que ratifica su llegada al banco rojiblanco. Sobre la imagen, además, se destaca un sello con la frase “San Martín es un sentimiento”, una consigna que el club viene utilizando en sus comunicaciones institucionales.