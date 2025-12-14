Con un posteo en redes sociales, San Martín oficializó a Andrés Yllana como nuevo técnico

Hace unos minutos, San Martín oficializó a Andrés Yllana como nuevo director técnico a través de sus redes sociales, poniendo fin a la búsqueda del entrenador que encabezará el próximo proyecto deportivo. El anuncio se realizó mediante un posteo institucional en el que el club confirmó que el DT, de 51 años, llegará en los próximos días a Tucumán para firmar su contrato y asumir formalmente el cargo.
En el comunicado difundido, la entidad detalló que Yllana cuenta con una extensa trayectoria como futbolista y entrenador, con pasos por el fútbol argentino y europeo. En su carrera como DT dirigió equipos como San Martín de San Juan, Aldosivi y Colón, además de otros clubes del país, acumulando experiencia en distintos contextos competitivos.
El mensaje oficial también dejó en claro el objetivo del nuevo ciclo. “Ahora tiene una sola misión: devolver al 'Santo' a Primera”, expresó el club, reforzando el propósito central que guiará el trabajo del cuerpo técnico y la planificación deportiva para la próxima temporada.
Andres Yllana serÃ¡ el nuevo Director TÃ©cnico de San MartÃn— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) December 14, 2025
El DT, de 51 aÃ±os, llegarÃ¡ prÃ³ximamente a TucumÃ¡n para firmar su contrato con nuestra instituciÃ³n.
Exfutbolista de extensa trayectoria en el fÃºtbol nacional y europeo, Yllana dirigiÃ³ equipos como San MartÃn de San Juan,â¦ pic.twitter.com/DW9u3MJcqa
Los detalles del posteo
La publicación estuvo acompañada por una imagen en la que se ve a Yllana con un buzo de color rojo, en una pieza gráfica de presentación que ratifica su llegada al banco rojiblanco. Sobre la imagen, además, se destaca un sello con la frase “San Martín es un sentimiento”, una consigna que el club viene utilizando en sus comunicaciones institucionales.
El posteo cerró con los hashtags #EsAhora y #VamosCiudadela, marcando el inicio oficial de una nueva etapa. Con la confirmación del entrenador, San Martín avanza ahora en la conformación del plantel y en la planificación de la pretemporada, con el foco puesto en encarar el próximo torneo con un rumbo definido.