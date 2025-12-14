Colombia: al menos 17 adolescentes murieron al caer a un precipicio

Al menos 17 adolescentes murieron este domingo y unos 20 resultaron heridos luego de que el micro en el que viajaban cayese a un precipicio en el departamento de Antioquía, en el noroeste de Colombia. Las imágenes que se difundieron luego del accidente muestran el impactante estado en que quedó el vehículo en el que viajaban.
El accidente ocurrió en la madrugada. Según indicó Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquía, el transporte había salido de Tolú e iba camino a Medellín, cuando "cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza".
A bordo del vehículo iban aproximadamente 40 estudiantes del Liceo Antioqueño, ubicado en el municipio de Bello, que venían de una excursión.
Según indicó la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Colombia, los heridos tienen entre 16 y 17 años, aunque entre ellos hay también una persona de 27. La entidad gubernamental no informó datos de quiénes murieron en el accidente.
n tanto, en comunicación con medios locales, Edgar Callejas Arango, el Secretario de Educación de Bello, sostuvo que la cifra de fallecidos "no es oficial, ya que aún hay personas desaparecidas".
El funcionario apuntó además que el viaje no había sido organizado por la institución educativa y que la rectora de la institución le informó que entre los pasajeros del micro "no iban docentes, al menos autorizados".
"Así transportaban a algunas de las personas que estaban en el micro que cayó por un precipicio en Antioquía"
"Son los muchachos egresados, estamos hablando de jóvenes de 16, 17, 18 años que recibieron su grado precisamente hace unos 15 días y que hoy estaban disfrutando de una actividad que programaron de forma personal ellos", sostuvo el funcionario.
Según informó la policía local, los estudiantes cursaban el último grado y habían viajado a una playa para celebrar el fin de su etapa en el colegio.
Imágenes difundidas en medios locales muestran el momento posterior a la caída y cuando los primeros rescatistas llegaban al lugar.
En ellas se puede ver el micro con su techo completamente desprendido y caído hacia un lado y que deja ver el interior los asientos azules y naranjas. La cabina del conductor, en tanto, aparece irreconocible.
Alrededor del transporte se ve a una gran cantidad de personas, algunas sentadas sobre las rocas, mientras otras se acercan para intentar ayudar.
La Agencia nacional de Seguridad Vial Colombiana, en tanto, emitió un comunicado en el que sostuvo que "las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer las causas del siniestro y confirmar el número de víctimas fatales y personas lesionadas".