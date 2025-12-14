El recorrido estadístico de Andrés Yllana: los números del técnico que asumirá en San Martín

Su etapa más significativa fue el segundo ciclo en Aldosivi, donde dirigió 38 partidos, con 17 triunfos, 13 empates y 8 derrotas. Ese proceso culminó con el título de la Primera Nacional 2024 y el ascenso a la Liga Profesional, el logro más importante de su carrera como entrenador y el principal respaldo estadístico de su recorrido.