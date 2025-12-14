Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

El recorrido estadístico de Andrés Yllana: los números del técnico que asumirá en San Martín

El nuevo DT del "Santo" acumula más de 160 partidos dirigidos, con un ascenso a la Liga Profesional como principal respaldo estadístico de su carrera.

ÚLTIMO PASO. Andrés Yllana viene de dirigir en Colón de Santa Fe. ÚLTIMO PASO. Andrés Yllana viene de dirigir en Colón de Santa Fe.
Hace 1 Hs

Andrés Yllana llega a San Martín con una trayectoria amplia como entrenador, desarrollada principalmente en el fútbol argentino y con algunas experiencias en el exterior. Su carrera se caracterizó por ciclos de distinta duración y por la conducción de equipos en contextos diversos.

Hasta la fecha, dirigió aproximadamente 162 partidos oficiales, con un registro de 48 victorias, 54 empates y 60 derrotas, lo que representa un rendimiento cercano al 40,7% de los puntos obtenidos. Estos números reflejan una efectividad media dentro del fútbol argentino.

Su etapa más significativa fue el segundo ciclo en Aldosivi, donde dirigió 38 partidos, con 17 triunfos, 13 empates y 8 derrotas. Ese proceso culminó con el título de la Primera Nacional 2024 y el ascenso a la Liga Profesional, el logro más importante de su carrera como entrenador y el principal respaldo estadístico de su recorrido.

Contexto reciente y lectura de los registros

En los últimos años también tuvo pasos por Deportivo Madryn (28 partidos), San Martín de San Juan (6 encuentros) y Colón (9 partidos en 2025), ciclos breves que no lograron continuidad por los resultados. Estos tramos explican en parte la irregularidad del promedio general.

En términos numéricos, el ascenso con Aldosivi constituye el punto más alto de su carrera, mientras que el resto de los registros muestran desempeños variables según el contexto. Con ese balance, Yllana llega a San Martín con antecedentes concretos en la categoría y un historial que combina logros puntuales y procesos cortos.

