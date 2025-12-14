Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Quién es Andrés Yllana, el nuevo DT de San Martín: de ser dirigido por Bielsa a lograr el ascenso con Aldosivi

El chubutense fue elegido por la CD para encabezar el próximo proyecto deportivo, tras una trayectoria desarrollada en el fútbol argentino y con experiencia en la categoría.

PASADO. Andrés Yllana fue técnico de Deportivo Madryn, entre otros equipos. PASADO. Andrés Yllana fue técnico de Deportivo Madryn, entre otros equipos.
Hace 1 Hs

Luego de varios días de especulaciones, se dio a conocer que Andrés Yllana es el elegido para ser el nuevo entrenador de San Martín tras un proceso de evaluación que llevó adelante la CD en las últimas semanas. Su designación se enmarca en la búsqueda de un perfil con recorrido en el fútbol argentino y conocimiento de la Primera Nacional, categoría que el club volverá a disputar en la próxima temporada. Ahora bien, ¿quién es el flamante nuevo DT?

Nacido en Rawson, Chubut, inició su carrera como futbolista en el Club Atlético Germinal y luego pasó por las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys. Tras disputar el Torneo del Interior, llegó a Gimnasia y Esgrima La Plata, donde debutó profesionalmente en 1993 y desarrolló una parte importante de su trayectoria como jugador.

En Gimnasia fue dirigido por Carlos Timoteo Griguol, disputó más de 100 partidos oficiales y participó en campañas que finalizaron como subcampeonatos. Durante ese período fue convocado a la Selección Argentina en distintas oportunidades, tanto por Daniel Passarella como por Marcelo Bielsa.

Trayectoria profesional y paso al banco

Luego tuvo experiencia en el fútbol italiano, donde jugó en Brescia y Verona, y formó parte del plantel que logró el ascenso a la Serie A. De regreso en Argentina, integró el plantel de Arsenal de Sarandí que obtuvo la Copa Sudamericana 2007 y cerró su carrera como jugador en Nueva Chicago. Tras el retiro, inició su carrera como entrenador en las divisiones inferiores de Gimnasia y posteriormente condujo a Aldosivi, Brown de Puerto Madryn, Unión San Felipe de Chile, Deportivo Madryn, San Martín de San Juan y Colón, además de desempeñarse como asistente técnico en el exterior.

El ciclo más relevante de su carrera como DT se dio en Aldosivi, donde logró el ascenso a la Liga Profesional. Con ese antecedente y su recorrido en la categoría, Yllana asumirá en San Martín con la tarea de conducir el próximo proyecto deportivo.

Temas Daniel PassarellaClub Atlético ColónMarcelo BielsaClub de Gimnasia y Esgrima La PlataChilePrimera NacionalPuerto MadrynClub Atlético Aldosivi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza
1

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física
2

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal
3

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad
4

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD
5

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas
6

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

Más Noticias
El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Una final que Estudiantes también jugó contra la AFA

Una final que Estudiantes también jugó contra la AFA

Verón celebró el título de Estudiantes desde la tribuna y apuntó contra la sanción de la AFA

Verón celebró el título de Estudiantes desde la tribuna y apuntó contra la sanción de la AFA

Estudiantes campeón del Clausura 2025: la lectura táctica de Eduardo Domínguez y un plan que se sostuvo hasta los penales contra Racing

Estudiantes campeón del Clausura 2025: la lectura táctica de Eduardo Domínguez y un plan que se sostuvo hasta los penales contra Racing

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Comentarios