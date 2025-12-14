Quién es Andrés Yllana, el nuevo DT de San Martín: de ser dirigido por Bielsa a lograr el ascenso con Aldosivi

Luego de varios días de especulaciones, se dio a conocer que Andrés Yllana es el elegido para ser el nuevo entrenador de San Martín tras un proceso de evaluación que llevó adelante la CD en las últimas semanas. Su designación se enmarca en la búsqueda de un perfil con recorrido en el fútbol argentino y conocimiento de la Primera Nacional, categoría que el club volverá a disputar en la próxima temporada. Ahora bien, ¿quién es el flamante nuevo DT?
Nacido en Rawson, Chubut, inició su carrera como futbolista en el Club Atlético Germinal y luego pasó por las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys. Tras disputar el Torneo del Interior, llegó a Gimnasia y Esgrima La Plata, donde debutó profesionalmente en 1993 y desarrolló una parte importante de su trayectoria como jugador.
En Gimnasia fue dirigido por Carlos Timoteo Griguol, disputó más de 100 partidos oficiales y participó en campañas que finalizaron como subcampeonatos. Durante ese período fue convocado a la Selección Argentina en distintas oportunidades, tanto por Daniel Passarella como por Marcelo Bielsa.
Trayectoria profesional y paso al banco
Luego tuvo experiencia en el fútbol italiano, donde jugó en Brescia y Verona, y formó parte del plantel que logró el ascenso a la Serie A. De regreso en Argentina, integró el plantel de Arsenal de Sarandí que obtuvo la Copa Sudamericana 2007 y cerró su carrera como jugador en Nueva Chicago. Tras el retiro, inició su carrera como entrenador en las divisiones inferiores de Gimnasia y posteriormente condujo a Aldosivi, Brown de Puerto Madryn, Unión San Felipe de Chile, Deportivo Madryn, San Martín de San Juan y Colón, además de desempeñarse como asistente técnico en el exterior.
El ciclo más relevante de su carrera como DT se dio en Aldosivi, donde logró el ascenso a la Liga Profesional. Con ese antecedente y su recorrido en la categoría, Yllana asumirá en San Martín con la tarea de conducir el próximo proyecto deportivo.