Quién es Andrés Yllana, el nuevo DT de San Martín: de ser dirigido por Bielsa a lograr el ascenso con Aldosivi

Trayectoria profesional y paso al banco

Luego tuvo experiencia en el fútbol italiano, donde jugó en Brescia y Verona, y formó parte del plantel que logró el ascenso a la Serie A. De regreso en Argentina, integró el plantel de Arsenal de Sarandí que obtuvo la Copa Sudamericana 2007 y cerró su carrera como jugador en Nueva Chicago. Tras el retiro, inició su carrera como entrenador en las divisiones inferiores de Gimnasia y posteriormente condujo a Aldosivi, Brown de Puerto Madryn, Unión San Felipe de Chile, Deportivo Madryn, San Martín de San Juan y Colón, además de desempeñarse como asistente técnico en el exterior.