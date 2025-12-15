Motos, aplicaciones de transporte y seguridad

Pero además de esta circunstancia particular hay un problema más profundo, que tiene que ver con las características del tránsito tucumano, que ya está considerado a nivel nacional como críticamente inseguro, a tal punto que las compañías de seguros le han puesto bandera roja, y que en las motos alcanza niveles inquietantes. En los hospitales los motociclistas encabezan la tabla de accidentados y en el caso de los controles las autoridades municipales y policiales no dan abasto con los secuestros de vehículos en infracción. De hecho, desde hace tiempo se incrementaron las campañas de promoción para usar el casco y circular con atención a las normas de tránsito, pero basta con ir a cualquier esquina durante 10 minutos para observar una especie de festival de infracciones de motociclistas, que parecen sentirse eximidos de las reglas de circulación. En ese contexto han aparecido las aplicaciones de transporte en moto, las cuales han sido aceptadas de hecho por los usuarios por comodidad, rapidez y economía, sin considerar que los riesgos de circular en moto con conductores desconocidos son altos.