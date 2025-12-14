Agustín Canapino alcanzó la triple corona y firmó un año histórico en el automovilismo argentino

La definición del TC Pick Up no fue sencilla desde el arranque. Canapino largó la final desde la séptima posición, mientras que sus principales rivales en la Copa de Oro, Mariano Werner y Juan Pablo Gianini, partían desde la primera fila. Sin embargo, todo cambió en la primera vuelta, donde ambos se tocaron en el curvón y quedaron fuera de la pelea directa por el campeonato. Ese incidente le despejó el camino al arrecifeño, que pudo correr con inteligencia, evitar riesgos y cruzar la meta en el cuarto puesto, resultado suficiente para quedarse con el título.