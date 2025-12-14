Secciones
Agustín Canapino alcanzó la triple corona y firmó un año histórico en el automovilismo argentino

El piloto de Arrecifes se consagró campeón del TC Pick Up y cerró una gran temporada, tras haber ganado también el Turismo Carretera y el TC 2000. Con 18 títulos, superó a Juan María Traverso y quedó como el más ganador a nivel nacional.

CAMPEÓN. Agustín Canapino celebra en el autódromo Roberto Mouras de La Plata la consagración en el TC Pick Up, que le permitió completar la triple corona tras un 2025 histórico en el automovilismo argentino. CAMPEÓN. Agustín Canapino celebra en el autódromo Roberto Mouras de La Plata la consagración en el TC Pick Up, que le permitió completar la triple corona tras un 2025 histórico en el automovilismo argentino.
Hace 1 Hs

Agustín Canapino volvió a hacer historia. Este domingo, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el piloto de Arrecifes se consagró campeón del TC Pick Up y completó una triple corona inédita en el automovilismo argentino. En apenas tres semanas, “Titán” celebró los títulos del Turismo Carretera 2000, del Turismo Carretera y ahora de la categoría de camionetas, un logro que lo coloca en una dimensión única.

La definición del TC Pick Up no fue sencilla desde el arranque. Canapino largó la final desde la séptima posición, mientras que sus principales rivales en la Copa de Oro, Mariano Werner y Juan Pablo Gianini, partían desde la primera fila. Sin embargo, todo cambió en la primera vuelta, donde ambos se tocaron en el curvón y quedaron fuera de la pelea directa por el campeonato. Ese incidente le despejó el camino al arrecifeño, que pudo correr con inteligencia, evitar riesgos y cruzar la meta en el cuarto puesto, resultado suficiente para quedarse con el título.

Más allá de no haber mostrado el mejor ritmo durante todo el fin de semana, Canapino supo capitalizar la situación y aseguró el primer campeonato de Chevrolet en la historia del TC Pick Up. Fue el cierre perfecto para una temporada que ya lo tenía como protagonista absoluto en las principales categorías del país.

Tras bajarse de la camioneta, el campeón resumió la clave del logro. “Había que correr con la cabeza, con inteligencia, y pudimos sobrevivir a una definición. El que más acertaba se llevaba el campeonato”, dijo. Además, no ocultó la emoción al dedicarle la triple corona a su padre Alberto, fallecido en 2021. “Un sueño. Gracias a todos los sponsors. Tres campeonatos en un año jamás me lo hubiese imaginado. Esto es para vos, pa”, expresó.

El camino hacia este cierre soñado comenzó el 30 de noviembre, cuando Canapino volvió a consagrarse en el Turismo Carretera 2000 tras cuatro años. Una semana después, en La Plata, conquistó su quinto título de Turismo Carretera al ganar de punta a punta con el Chevrolet Camaro, igualando la línea histórica de Oscar Alfredo Gálvez como pentacampeón de la categoría.

Con la corona del TC Pick Up, el piloto del Canning Motorsports cerró un 2025 que quedará marcado a fuego. Según los registros históricos, se convirtió en el primer piloto argentino en ganar tres campeonatos nacionales en una misma temporada. Además, alcanzó los 18 títulos en su carrera, superó a Juan María Traverso y se transformó en el más ganador de la historia del automovilismo argentino.

“Titán” volvió a demostrar por qué su nombre ya está escrito entre los grandes. Con una supremacía pocas veces vista, Canapino firmó un año irrepetible y agregó otro capítulo dorado a los libros del deporte motor nacional.

Temas La PlataTurismo CarreteraTC 2000Agustín CanapinoAsociación de Corredores de Turismo Carretera
