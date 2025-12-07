Secciones
Agustín Canapino ganó en La Plata y se consagró como quíntuple campeón de TC

El piloto nacido en Arrecifes se aseguró su título luego de ganar la serie final; de esa manera alcanzó a Oscar Gálvez

IMPACTANTE. Así fue la temporada 2025 de Agustín Canapino. IMPACTANTE. Así fue la temporada 2025 de Agustín Canapino.
Hace 3 Hs

Agustín Canapino coronó un año brillante al consagrarse por quinta vez campeón de Turismo Carretera, esta vez con un Chevrolet Camaro del equipo Canning Motorsport. Su regreso al país tras su etapa en la IndyCar pareció potenciarlo: logró cinco victorias en la temporada y llegó a la última fecha en La Plata con una ventaja sólida en la Copa de Oro, el minitorneo que define al campeón.

El sábado ya había mostrado su dominio al quedarse con entrenamientos y clasificación. Tras hacer la pole, se quebró al recordar a su padre Alberto, quien preparó sus autos en títulos anteriores. Este domingo, Canapino ganó la serie más rápida y largó adelante en la final, en donde se impuso de punta a punta sobre Mariano Werner y Josito Di Palma para asegurarse el título.

Con esta conquista, se transformó en el primer piloto en ganar el TC con un Camaro y alcanzó los cinco campeonatos de Oscar Alfredo Gálvez. Suma 17 títulos nacionales entre TC, Top Race, TC2000 y otras categorías, lo que lo convierte en el piloto más exitoso del país.

Para 2026 defenderá su corona y competirá también en TC Pick Up y Turismo Nacional. Arrecifes, su ciudad natal, celebra a uno de sus campeones más emblemáticos.

Temas Buenos AiresLa PlataTurismo CarreteraAgustín CanapinoAsociación de Corredores de Turismo Carretera
