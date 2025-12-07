Agustín Canapino ganó en La Plata y se consagró como quíntuple campeón de TC

El sábado ya había mostrado su dominio al quedarse con entrenamientos y clasificación. Tras hacer la pole, se quebró al recordar a su padre Alberto, quien preparó sus autos en títulos anteriores. Este domingo, Canapino ganó la serie más rápida y largó adelante en la final, en donde se impuso de punta a punta sobre Mariano Werner y Josito Di Palma para asegurarse el título.