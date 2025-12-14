Una final que Estudiantes también jugó contra la AFA

El primer síntoma fue sonoro. Dentro y fuera del estadio, el cántico “Chiqui Tapia botón” se repitió como un mantra, sin necesidad de coordinación ni banderas. Las voces brotaban desde las filas para ingresar, desde los accesos laterales, desde los grupos que se refugiaban del calor bajo cualquier sombra posible. El malestar no fue exclusivo de Estudiantes: en la previa, en una estación de servicio cercana al estadio, un grupo de hinchas de Racing entonó la misma canción, con euforia y risas, mientras se preparaban para la final dentro de un bar. Ya dentro del Madre de Ciudades, sin embargo, la “Academia” eligió el silencio institucional: no hubo expresiones contra el mandamás de la AFA desde sus tribunas.