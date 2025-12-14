Jujuy: un chico de 15 años murió tras ser apuñalado durante un ataque de un grupo de jóvenes

Uno de los jóvenes atacados, identificado como Juan Vanega, de 15 años, recibió una puñalada y, pese a intentar huir, solo logró avanzar unos metros antes de caer en la vía pública. Tras el aviso de los vecinos, personal del SAME acudió al lugar y encontró al adolescente con signos vitales. A pesar de los intentos de reanimación, el fallecimiento se produjo en el lugar del hecho, consignó el sitio TN.