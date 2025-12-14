Secciones
Jujuy: un chico de 15 años murió tras ser apuñalado durante un ataque de un grupo de jóvenes

Ocurrió a la salida de una fiesta de egresados. Los detenidos.

Hace 2 Hs

Un grave hecho de violencia se registró en el barrio Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy, donde un adolescente de 15 años perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca por un grupo de jóvenes cuando se retiraba de una fiesta de egresados.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en la intersección de la calle Pozo Cavado y la avenida Intersindical. Como consecuencia del ataque, otro adolescente resultó herido y varios menores fueron detenidos en el marco de la investigación.

Según los primeros datos recabados por la policía, dos jóvenes se habían retirado de una fiesta y se dirigían a comprar bebidas alcohólicas cuando fueron interceptados por un grupo de adolescentes. La agresión se produjo de manera repentina y, de acuerdo con el testimonio de vecinos de la zona, habría estado vinculada a disputas territoriales entre barrios.

Uno de los jóvenes atacados, identificado como Juan Vanega, de 15 años, recibió una puñalada y, pese a intentar huir, solo logró avanzar unos metros antes de caer en la vía pública. Tras el aviso de los vecinos, personal del SAME acudió al lugar y encontró al adolescente con signos vitales. A pesar de los intentos de reanimación, el fallecimiento se produjo en el lugar del hecho, consignó el sitio TN.

El otro adolescente herido fue asistido y se encuentra fuera de peligro. Horas después, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación desplegaron un operativo de rastrillaje en distintos domicilios de Alto Comedero. A partir de testimonios y de un video que se viralizó, se logró identificar a los presuntos responsables.

En los procedimientos fueron detenidos dos adolescentes, una de 16 años y uno de 15, y demorados otros menores que se encontraban con ellos, cuyas edades oscilan entre los 13 y 16 años. Todos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres.

Por disposición de la fiscalía, la causa fue remitida al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y la imputación formal de los adolescentes involucrados. Vecinos del barrio aportaron testimonios considerados clave.

Temas JujuyPolicía de TucumánMinisterio Público
El presunto asesino serial de Jujuy seguirá preso: hay dos perfiles de ADN sin analizar

