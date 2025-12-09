Secciones
Seguridad

El presunto asesino serial de Jujuy seguirá preso: hay dos perfiles de ADN sin analizar

La Justicia prorrogó la prisión preventiva de Matías Jurado por cuatro meses más. Está acusado de haber matado a cinco personas en Alto Comedero y la causa aún no está lista para elevarse a juicio.

El presunto asesino serial de Jujuy seguirá preso: hay dos perfiles de ADN sin analizar
Hace 1 Hs

La Justicia de Jujuy resolvió extender la prisión preventiva de Matías Jurado, el hombre señalado como presunto asesino serial que habría cometido al menos cinco homicidios en el barrio Alto Comedero. La medida, confirmada por el fiscal Guillermo Beller, será por otros cuatro meses, debido a que la investigación todavía no concluyó.

Jurado permanece detenido desde el 30 de julio en el Penal de Gorriti. El plazo original de la prisión preventiva vencía el 4 de diciembre, pero la fiscalía solicitó la prórroga al considerar que aún resta analizar prueba clave. “El procesamiento de toda la evidencia está llevando mucho tiempo”, explicó Beller.

Dos perfiles de ADN que frenan la causa

Uno de los puntos centrales que demoró el avance del expediente es la existencia de dos perfiles de ADN “huérfanos” hallados en la vivienda del acusado. Según informó el diario Todo Jujuy, estas muestras genéticas todavía no pudieron ser cotejadas con las disponibles en el expediente.

“Todavía están inconclusos esos dos perfiles abiertos y no pudieron ser comparados con ninguna de las muestras que tenemos hasta el momento. No queremos apresurarnos y dejar nada fuera de la investigación”, sostuvo el fiscal.

Por este motivo, la fiscalía trabaja en la identificación de posibles víctimas y convocará a familiares de personas denunciadas como desaparecidas para que aporten muestras de ADN y permitan avanzar en el análisis forense.

Cuándo podría realizarse el juicio

De acuerdo a lo anticipado por Beller, el juicio oral por los cinco crímenes confirmados y otros dos posibles hechos que se le atribuyen a Jurado podría concretarse en 2026.

“Entiendo que tiene que ser el año que viene. Tal vez desde febrero o marzo ya podamos estar hablando de una fecha”, señaló el funcionario judicial.

Mientras tanto, Matías Jurado continuará detenido, y la investigación seguirá enfocada en el análisis de las pruebas forenses que podrían resultar determinantes para esclarecer el alcance real de los crímenes que se le imputan.

Temas Jujuy
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
2

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA
3

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
4

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
5

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
6

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Más Noticias
Investigan el fallecimiento en la cárcel de Delfín Gallo de una mujer que fue condenada por la muerte de un bebé

Investigan el fallecimiento en la cárcel de Delfín Gallo de una mujer que fue condenada por la muerte de un bebé

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Las iniciativas que tiene la Provincia para las tierras fiscales recuperadas de El Mollar

Las iniciativas que tiene la Provincia para las tierras fiscales recuperadas de El Mollar

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Comentarios