El presunto asesino serial de Jujuy seguirá preso: hay dos perfiles de ADN sin analizar

La Justicia de Jujuy resolvió extender la prisión preventiva de Matías Jurado, el hombre señalado como presunto asesino serial que habría cometido al menos cinco homicidios en el barrio Alto Comedero. La medida, confirmada por el fiscal Guillermo Beller, será por otros cuatro meses, debido a que la investigación todavía no concluyó.