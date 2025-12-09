El presunto asesino serial de Jujuy seguirá preso: hay dos perfiles de ADN sin analizar

La Justicia de Jujuy resolvió extender la prisión preventiva de Matías Jurado, el hombre señalado como presunto asesino serial que habría cometido al menos cinco homicidios en el barrio Alto Comedero. La medida, confirmada por el fiscal Guillermo Beller, será por otros cuatro meses, debido a que la investigación todavía no concluyó.
Jurado permanece detenido desde el 30 de julio en el Penal de Gorriti. El plazo original de la prisión preventiva vencía el 4 de diciembre, pero la fiscalía solicitó la prórroga al considerar que aún resta analizar prueba clave. “El procesamiento de toda la evidencia está llevando mucho tiempo”, explicó Beller.
Dos perfiles de ADN que frenan la causa
Uno de los puntos centrales que demoró el avance del expediente es la existencia de dos perfiles de ADN “huérfanos” hallados en la vivienda del acusado. Según informó el diario Todo Jujuy, estas muestras genéticas todavía no pudieron ser cotejadas con las disponibles en el expediente.
“Todavía están inconclusos esos dos perfiles abiertos y no pudieron ser comparados con ninguna de las muestras que tenemos hasta el momento. No queremos apresurarnos y dejar nada fuera de la investigación”, sostuvo el fiscal.
Por este motivo, la fiscalía trabaja en la identificación de posibles víctimas y convocará a familiares de personas denunciadas como desaparecidas para que aporten muestras de ADN y permitan avanzar en el análisis forense.
Cuándo podría realizarse el juicio
De acuerdo a lo anticipado por Beller, el juicio oral por los cinco crímenes confirmados y otros dos posibles hechos que se le atribuyen a Jurado podría concretarse en 2026.
“Entiendo que tiene que ser el año que viene. Tal vez desde febrero o marzo ya podamos estar hablando de una fecha”, señaló el funcionario judicial.
Mientras tanto, Matías Jurado continuará detenido, y la investigación seguirá enfocada en el análisis de las pruebas forenses que podrían resultar determinantes para esclarecer el alcance real de los crímenes que se le imputan.