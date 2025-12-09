"Tengo la cara quebrada en tres partes”: qué dijo el profesor de kickboxing que sufrió una brutal agresión en un gimnasio

Alexis Nicolás Acuña, el profesor de kickboxing que fue brutalmente agredido por la espalda en un gimnasio de Carmen de Areco, habló por primera vez luego del ataque y describió el dramático momento personal y de salud que atraviesa. El deportista sufrió múltiples fracturas en el rostro, no puede trabajar, necesita una operación urgente y pidió ayuda para afrontar los gastos médicos.