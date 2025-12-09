"Tengo la cara quebrada en tres partes”: qué dijo el profesor de kickboxing que sufrió una brutal agresión en un gimnasio

Alexis Nicolás Acuña, el profesor de kickboxing que fue brutalmente agredido por la espalda en un gimnasio de Carmen de Areco, habló por primera vez luego del ataque y describió el dramático momento personal y de salud que atraviesa. El deportista sufrió múltiples fracturas en el rostro, no puede trabajar, necesita una operación urgente y pidió ayuda para afrontar los gastos médicos.
“El diagnóstico es claro: tengo la cara quebrada en tres partes”, relató Alexis en un video que compartió en sus redes sociales, donde dio detalles del estado crítico en el que se encuentra desde el violento episodio ocurrido el miércoles pasado dentro del gimnasio.
“No puedo comer, no escucho y tengo que operarme”
Visiblemente afectado, el kickboxer explicó que las lesiones le impiden llevar una vida normal:
“No puedo modular bien, no puedo abrir la boca, no puedo comer. No escucho de un oído, estoy mareado, con dolores de cabeza y necesito una operación”, señaló.
Acuña también contó que debe trasladarse a la ciudad de San Nicolás para ser intervenido quirúrgicamente y que no cuenta con obra social. “No tengo cómo moverme ni cómo costear todos los gastos. Necesito que me vea un cirujano maxilofacial, un oculista y un especialista por la oreja”, detalló.
Una carrera truncada por la violencia
Sin entrar en detalles sobre el ataque, Alexis hizo referencia al impacto que este hecho tuvo en su carrera deportiva:
“Era un peleador preparado para ser profesional. Llevo años entrenando, dando clases, y como profesor me pasa esto. No sé cómo va a terminar mi carrera ni mi vida”, expresó.
Al cierre del mensaje, el deportista fue contundente: “Hoy necesito ayuda”. En el mismo posteo difundió un alias para recibir colaboraciones económicas.
Cómo fue el brutal ataque en el gimnasio
Según informaron medios locales, la agresión ocurrió mientras Acuña realizaba actividades dentro del gimnasio. De manera sorpresiva, un hombre identificado con las iniciales P.P. lo atacó desde atrás y lo golpeó violentamente en la cara.
Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia: Alexis cayó sobre las máquinas casi inconsciente y luego fue empujado al piso, donde el agresor continuó golpeándolo, incluso cuando ya no podía defenderse.
“Le arruinó la carrera y el trabajo”, afirmó un amigo del profesor en declaraciones al medio La Editorial CL, al tiempo que remarcó que Acuña solo pelea en ámbitos deportivos reglamentados, como un ring o una jaula.
La causa judicial y lo que se sabe hasta ahora
Por la gravedad de las lesiones, Alexis se encuentra imposibilitado de trabajar y ya realizó la denuncia correspondiente. Las imágenes del ataque se viralizaron en redes sociales y se encuentran en manos de la Justicia, aunque hasta el momento no trascendieron medidas concretas contra el agresor.
Las primeras versiones indican que todo se originó tras una discusión. Según testigos, antes de golpearlo, el atacante le habría gritado: “¿Querés pelear, pedazo de gil?”. Sin embargo, las causas exactas del conflicto todavía no fueron esclarecidas.
La investigación continúa mientras el profesor de kickboxing lucha por recuperarse física y emocionalmente tras una agresión que conmocionó a Carmen de Areco.