Estudiantes campeón del Clausura 2025: la lectura táctica de Eduardo Domínguez y un plan que se sostuvo hasta los penales contra Racing

La columna vertebral

En defensa, el equipo aceptó jugar largos pasajes cerca de su área, pero lo hizo con orden y convicción. Santiago Núñez y Leandro González Pirez defendieron con mentalidad de trinchera, atentos a la potencia de “Maravilla” y priorizando el despeje antes que el riesgo. Cuando el sistema se vio exigido, emergió una de las grandes figuras de la noche: Fernando Muslera. El arquero sostuvo al equipo en los momentos de mayor zozobra, con atajadas clave durante el partido, en el alargue y luego en la definición por penales.