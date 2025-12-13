Secciones
DeportesFútbol

“Merecíamos ganar, pero el fútbol es así”: Gustavo Costas, tras la derrota de Racing ante Estudiantes en la final del Clausura

El entrenador de la Academia analizó la caída en la definición por penales, destacó el esfuerzo del plantel en un contexto físico adverso y agradeció el acompañamiento de los hinchas que viajaron a Santiago del Estero.

ANÁLISIS. Gustavo Costas habló tras la final y resaltó la entrega de sus jugadores luego de una noche intensa y cargada de tensión. ANÁLISIS. Gustavo Costas habló tras la final y resaltó la entrega de sus jugadores luego de una noche intensa y cargada de tensión. LA GACETA / DIEGO ARAOZ
13 Diciembre 2025

La derrota por penales ante Estudiantes dejó una mezcla de dolor y orgullo en Racing. Tras la final del Torneo Clausura, Gustavo Costas habló en conferencia de prensa y destacó el esfuerzo de sus jugadores, más allá del resultado adverso.

El entrenador no ocultó la frustración por cómo se escapó el título. “Nos duele muchísimo perderlo teniéndolo tan cerca, pero quiero agradecerle a este grupo que dejó todo, como en todos los partidos”, dijo.

Costas consideró que su equipo hizo méritos para quedarse con el partido, aunque aceptó el desenlace. “Merecíamos ganar, pero el fútbol es así. No supimos mantener el resultado cuando faltaba muy poco”, expresó.

El DT puso el foco en el contexto físico con el que llegó Racing a la definición. “Veníamos con lesiones, pero se jugó bien igual, aun en una ciudad muy calurosa donde los chicos aguantaron hasta donde pudieron”, señaló.

Al analizar el desarrollo del encuentro, remarcó la paridad propia de una final. “Hicimos un buen partido, pero es difícil generar muchas chances en este tipo de partidos y Estudiantes tampoco las tuvo”, sostuvo.

En ese sentido, Costas detalló cómo vio el trámite general. “El segundo tiempo fue más de ellos, pero el resto fue parejo o más nuestro, con más posesión”, explicó.

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue el reconocimiento al compromiso del plantel. “Este grupo dejó todo desde el primer día, se jugaron desgarrados y hasta con operaciones, como el caso de Santiago Sosa”, afirmó.

El entrenador también hizo referencia al desgaste acumulado por ambos equipos. “En lo físico fue un partido lento por el calor y por el cansancio, porque los dos venimos de mucha competencia”, analizó.

Más allá de la derrota, Costas se tomó un momento para felicitar al rival. “Estudiantes es un excelente equipo, recibió muchos golpes en los últimos tiempos, se levantó y estuvo a nuestra altura”, destacó.

Por último, tuvo palabras especiales para los hinchas de Racing que acompañaron al equipo en Santiago del Estero. “Agradezco a la gente de Racing que viajó y alentó, porque ganando es una cosa, pero perdiendo es otra”, valoró.

El cierre dejó una mirada hacia adelante, pese al golpe. “Hay que seguir adelante, aunque haya sido un año en el que me hubiera gustado ganar algo más”, concluyó.

Temas Buenos AiresSantiago del EsteroRacing ClubClub Estudiantes de La PlataGustavo CostasTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
1

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Santa Lucía de Siracusa: cómo fue su martirio y por qué su historia sigue conmoviendo
2

Santa Lucía de Siracusa: cómo fue su martirio y por qué su historia sigue conmoviendo

Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud
3

Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026
4

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025
5

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales
6

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

Más Noticias
“Este es el fin”: adolescentes de Australia se van de las redes y los creadores sienten el golpe

“Este es el fin”: adolescentes de Australia se van de las redes y los creadores sienten el golpe

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

El mapa festivalero del verano en Sudamérica: fechas, grillas y precios de los tickets

El mapa festivalero del verano en Sudamérica: fechas, grillas y precios de los tickets

Córdoba ya tiene la primera ruta del motorhome del país: cuáles son los 10 puntos a visitar

Córdoba ya tiene la primera ruta del motorhome del país: cuáles son los 10 puntos a visitar

Vacaciones 2026: el oasis sanjuanino que cautiva con su naturaleza y su riqueza geológica

Vacaciones 2026: el oasis sanjuanino que cautiva con su naturaleza y su riqueza geológica

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

Dictan la diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias

Dictan la diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias

Comentarios