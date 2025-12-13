“Merecíamos ganar, pero el fútbol es así”: Gustavo Costas, tras la derrota de Racing ante Estudiantes en la final del Clausura

La derrota por penales ante Estudiantes dejó una mezcla de dolor y orgullo en Racing. Tras la final del Torneo Clausura, Gustavo Costas habló en conferencia de prensa y destacó el esfuerzo de sus jugadores, más allá del resultado adverso.
El entrenador no ocultó la frustración por cómo se escapó el título. “Nos duele muchísimo perderlo teniéndolo tan cerca, pero quiero agradecerle a este grupo que dejó todo, como en todos los partidos”, dijo.
Costas consideró que su equipo hizo méritos para quedarse con el partido, aunque aceptó el desenlace. “Merecíamos ganar, pero el fútbol es así. No supimos mantener el resultado cuando faltaba muy poco”, expresó.
El DT puso el foco en el contexto físico con el que llegó Racing a la definición. “Veníamos con lesiones, pero se jugó bien igual, aun en una ciudad muy calurosa donde los chicos aguantaron hasta donde pudieron”, señaló.
Al analizar el desarrollo del encuentro, remarcó la paridad propia de una final. “Hicimos un buen partido, pero es difícil generar muchas chances en este tipo de partidos y Estudiantes tampoco las tuvo”, sostuvo.
En ese sentido, Costas detalló cómo vio el trámite general. “El segundo tiempo fue más de ellos, pero el resto fue parejo o más nuestro, con más posesión”, explicó.
Uno de los ejes centrales de su mensaje fue el reconocimiento al compromiso del plantel. “Este grupo dejó todo desde el primer día, se jugaron desgarrados y hasta con operaciones, como el caso de Santiago Sosa”, afirmó.
El entrenador también hizo referencia al desgaste acumulado por ambos equipos. “En lo físico fue un partido lento por el calor y por el cansancio, porque los dos venimos de mucha competencia”, analizó.
Más allá de la derrota, Costas se tomó un momento para felicitar al rival. “Estudiantes es un excelente equipo, recibió muchos golpes en los últimos tiempos, se levantó y estuvo a nuestra altura”, destacó.
Por último, tuvo palabras especiales para los hinchas de Racing que acompañaron al equipo en Santiago del Estero. “Agradezco a la gente de Racing que viajó y alentó, porque ganando es una cosa, pero perdiendo es otra”, valoró.
El cierre dejó una mirada hacia adelante, pese al golpe. “Hay que seguir adelante, aunque haya sido un año en el que me hubiera gustado ganar algo más”, concluyó.