El precio del azúcar muestra una recomposición tras el cierre de la zafra 2025

Martín Franzini, director de Negocio de Azúcar y Alcohol de Ledesma, destacó el aumento del precio de la bolsa de 50 kilos en el mercado interno registrado en las últimas semanas, pero afirmó que el valor local todavía está rezagado respecto de la región, especialmente en comparación con Brasil, Paraguay y Chile.
El directivo de la compañía jujeña analizó el panorama sucroalcoholero tras la finalización de la zafra 2025 y las perspectivas de precios, y señaló una recuperación del mercado luego de un año de fuerte depreciación.
“En última semana de la zafra empezó a ver claridad sobre la producción. Se dieron números muy importantes (por los resultados productivos), aunque también el sector se había movido para alcanzar ese nivel, o incluso nos habíamos preparado para una producción mayor”, dijo el directivo a LA GACETA.
Franzini calculó que “entre la exportación, que superaría las 600.000 toneladas, y el etanol, cuyo ritmo es muy bueno, sumado a las declaraciones que aún faltan por parte de algunos ingenios, probablemente se logren entre 615.000 y 620.000 metros cúbicos (m³)”. “Eso implica una necesidad de derivar, como mínimo, 1,25 millones de toneladas de azúcar para exportación y para alcohol”, expresó.
Teniendo en cuenta los volúmenes de producción, stock y empalme, el referente de Ledesma señaló que todo ello “alcanza con lo justo para cubrir la demanda” de la plaza interna. “El mercado interpretó esa situación y, por suerte, comenzó a ajustar (el precio)”, dijo.
De acuerdo con un relevamiento en el sector azucarero, el valor comercial de la bolsa de 50 kilos rondó los $27.000 (IVA incluido), luego de estar moviéndose en torno de los $23.000 tiempo antes del cierre de la molienda de los ingenios.
“El fin de la zafra ha marcado un mayor interés por el disponible (producción) y, en el próximo mes, podremos inferir con más certeza cómo será la tendencia. De mantenerse así, habiéndose exportado los saldos (toneladas de azúcar) preestablecidos al inicio de la zafra y si los consumos de bioetanol hubieran sido acordes con lo que manifiestan los industriales azucareros, entonces la tendencia podría ser positiva y creciente”, consideró Máximo Bulacio, titular del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu).
El referente de Ledesma remarcó que “las condiciones están dadas para apostar al azúcar”. “Mucha gente se está dando cuenta de que ahora sí -por el repunte-. Hasta hace unos meses, antes de las elecciones, las cosas no estaban tan claras, pero ahora, de golpe, con la estabilidad que uno está viendo, tiene que repuntar”, enfatizó.
Bajo esa posición, Franzini hizo hincapié también en que, “al mirar a los países vecinos, estamos por lo menos U$S100 o U$S150 más barato todavía". “Claramente se tiene que ajustar (el valor). Somos uno de los pocos bienes de la economía nacional que todavía está atrasado aún”, finalizó.