El precio del azúcar muestra una recomposición tras el cierre de la zafra 2025

“El fin de la zafra ha marcado un mayor interés por el disponible (producción) y, en el próximo mes, podremos inferir con más certeza cómo será la tendencia. De mantenerse así, habiéndose exportado los saldos (toneladas de azúcar) preestablecidos al inicio de la zafra y si los consumos de bioetanol hubieran sido acordes con lo que manifiestan los industriales azucareros, entonces la tendencia podría ser positiva y creciente”, consideró Máximo Bulacio, titular del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu).