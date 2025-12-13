Regional Amateur: con bajas sensibles, Tucumán Central y San Pablo abren una serie apasionante en Villa Alem

La serie de cuartos de final entre Tucumán Central y San Pablo comenzará este domingo, desde las 17, en Villa Alem, y promete ser una llave cerrada, intensa y con margen mínimo para el error. El ganador se meterá en las semifinales de la Región Norte del Regional Federal Amateur y quedará bien perfilado para pelear por el título. Ambos equipos llegan con bajas sensibles.
En el “rojo” de Villa Alem no estará su capitán Franco Barrera, ausente ya en la revancha ante Sportivo Guzmán, y tampoco Francisco Gramajo, quien arrastra una lesión en la rodilla. Son dos piezas clave en una zona donde Walter Arrieta no tiene demasiadas alternativas naturales. Dardo Ovejero y Julio Escobar acompañarán a Patricio Krupoviesa en la última línea. De mitad de cancha hacia adelante, Tucumán Central no presentaría variantes. La apuesta será nuevamente por el tridente ofensivo integrado por Bruno Medina, Diego Velárdez y Nelson Martínez Llanos, el hombre gol del momento y referencia permanente en el área rival.
Una de las grandes figuras del conjunto local es Daniel Moyano. El arquero acumula más de 360 minutos con su valla invicta y su experiencia resulta determinante para el orden colectivo. Con voz de mando y recorrido en este tipo de instancias, Moyano fue claro al analizar el cruce, más allá del antecedente reciente en la zona campeonato del Anual, donde Tucumán Central se impuso 3-1.
“En el Regional es muy distinto. Va a ser un partido duro, ellos tienen grandes jugadores y un buen técnico como Alejandro Bernat. Será similar al que jugamos con Sportivo Guzmán: muy trabado y que se definirá por detalles. Ojalá seamos efectivos, pero lo fundamental es estar concentrados y, si se puede, ganarlo”, sostuvo.
San Pablo, por su parte, llega en alza tras su mejor producción colectiva, el 2-0 como local ante Central Norte. No contará de entrada con su capitán Hasan Jadur, quien sigue siendo duda por una lesión arrastrada desde el primer cruce con los “cuervos”. Su lugar sería ocupado por Luciano Ruiz, con Nelson Olima como eje para aportar equilibrio, marca y salida limpia. Jadur, emblema del club, podría volver a ocupar un lugar en el banco.
El arquero Maximiliano Flores, en su tercera temporada en San Pablo, anticipó un duelo de alto voltaje: “Será durísimo. Enfrentamos al campeón tucumano, con jugadores de renombre. Nosotros estamos viviendo una etapa muy importante como club”.
La jornada de cuartos se completa con otros encuentros: Boroquímica de Rosario de Lerma frente a Cachorros de Salta, Sportivo Pocitos ante Atlético San Pedro, ambos desde las 17, y desde las 18, Talleres de Perico contra Altos Hornos Zapla.
TUCUMÁN CENTRAL: Daniel Moyano, Dardo Ovejero, Patricio Krupoviesa y Julio Escobar; Franco Flores, César Abregú, Matías Perdigón y Matías Smith; Bruno Medina, Diego Velárdez y Nelson Martínez Llanos. DT: Walter Arrieta.
SAN PABLO: Maximiliano Flores; Matías Mamani, Javier Frías y Carlos Menseguez, Lucas Maldonado, Nelson Olima, Hasan Jadur o Luciano Ruiz, Emiliano Cuevas y Ignacio López; Andrés Ibáñez y Ramón Cisneros. DT: Alejandro Bernat.
Árbitro: Axel Santillán. Ásistentes: Pablo Pereyra y Flavia Vallejos. Cuarto Árbitro: Alexis Vildoza.
Estadio: Tucumán Central.