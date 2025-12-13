Regional Amateur: con bajas sensibles, Tucumán Central y San Pablo abren una serie apasionante en Villa Alem

En el “rojo” de Villa Alem no estará su capitán Franco Barrera, ausente ya en la revancha ante Sportivo Guzmán, y tampoco Francisco Gramajo, quien arrastra una lesión en la rodilla. Son dos piezas clave en una zona donde Walter Arrieta no tiene demasiadas alternativas naturales. Dardo Ovejero y Julio Escobar acompañarán a Patricio Krupoviesa en la última línea. De mitad de cancha hacia adelante, Tucumán Central no presentaría variantes. La apuesta será nuevamente por el tridente ofensivo integrado por Bruno Medina, Diego Velárdez y Nelson Martínez Llanos, el hombre gol del momento y referencia permanente en el área rival.