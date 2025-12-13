Secciones
Las Leoncitas, subcampeonas del mundo tras caer en la final ante Países Bajos

El seleccionado argentino Sub 21 femenino perdió 2-1 la definición del Mundial Junior en Chile. Lara Casas marcó el gol del descuento y Argentina volvió a subir al podio.

SUBCAMPEONAS. Las Leoncitas dejaron todo en la final del Mundial Junior y volvieron a subir al podio, confirmando su lugar entre las mejores selecciones del mundo. SUBCAMPEONAS. Las Leoncitas dejaron todo en la final del Mundial Junior y volvieron a subir al podio, confirmando su lugar entre las mejores selecciones del mundo.
Hace 1 Hs

La ilusión de volver a gritar campeón quedó a un paso. Las Leoncitas no pudieron con Países Bajos y terminaron como subcampeonas del Mundial Junior de hockey femenino, tras perder 2-1 la final disputada en Chile. El equipo dirigido por Juan López luchó hasta el final, empujó en el último cuarto y se mantuvo en partido, pero no logró torcer la historia ante un rival que volvió a demostrar su peso en esta competencia.

El inicio mostró a una Argentina decidida, con mayor posesión y presencia en campo contrario durante el primer cuarto, aunque sin lograr capitalizar esa superioridad en el área. Las neerlandesas, más pacientes, comenzaron a inclinar la balanza en el segundo período. Tras acumular varios córners cortos, Ivy Tellier rompió el cero a los 25 minutos con un desvío que desacomodó a la defensa albiceleste. Apenas dos minutos después, Guusje Moes amplió la diferencia y dejó a Países Bajos 2-0 arriba antes del descanso largo.

Las Leoncitas reaccionaron en el tercer cuarto. A los 38 minutos, Lara Casas sacó una arrastrada precisa que se convirtió en el descuento y renovó la esperanza argentina. Desde ese momento, el partido ganó en tensión. Argentina buscó el empate con decisión, pero las interrupciones y el manejo del ritmo favorecieron a las europeas, que resistieron hasta el cierre.

Con este resultado, Países Bajos alcanzó su sexta medalla de oro en Mundiales Junior y volvió a imponerse a Argentina en una final, como ya había ocurrido en 2009, 2013 y 2023. Para Las Leoncitas, fue el quinto subcampeonato de su historia. El seleccionado argentino había sido campeón en 1993 y 2016, y continúa consolidándose entre las potencias formativas del hockey mundial.

Más allá del golpe por la derrota, el torneo dejó un reconocimiento individual para Argentina: la mendocina Milagros Alastra fue distinguida por la FIH como Rising Star of the Year, un premio que destaca el talento emergente y proyecta el futuro del equipo.

