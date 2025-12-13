Las Leoncitas, subcampeonas del mundo tras caer en la final ante Países Bajos

La ilusión de volver a gritar campeón quedó a un paso. Las Leoncitas no pudieron con Países Bajos y terminaron como subcampeonas del Mundial Junior de hockey femenino, tras perder 2-1 la final disputada en Chile. El equipo dirigido por Juan López luchó hasta el final, empujó en el último cuarto y se mantuvo en partido, pero no logró torcer la historia ante un rival que volvió a demostrar su peso en esta competencia.