Libros recomendados

¿Puede la cultura contemporánea pensar algo nuevo?
Recorrido por grandes preguntas de la mano de la brillante ensayista
ENSAYO
LAS DOS TORRES
BEATRIZ SARLO
(Siglo XXI - Buenos Aires)
“El ensayista no dice lo que sabe, sino que hace (muestra) lo que va sabiendo; sobre todo, indica lo que todavía no sabe. En el ensayo se dibuja un movimiento más que un lugar alcanzado”. Así describe Beatriz Sarlo, en el último libro que publicó en vida, al género que cultivó como pocos en Iberoamérica. En Las dos torres se recopilan ensayos de distintas épocas en los que aborda diversos temas -la influencia y sus encuentros con Raymond Williams, la cultura de la imagen, el periodismo cultural, el museo como teatro de la memoria-. En muchos de ellos se intentan respuestas posibles a una pregunta: ¿por qué los intelectuales se replegaron del debate público y abandonaron la polémica? La censura de gobiernos, los excesos de la corrección política, la influencia de las redes, la cooptación del mercado son algunos de los ejes que recorre. Pero subyace la inquietante interrogación sobre si no hay falta de originalidad o potencia en lo que estos tienen para aportar.
¿Qué significa ser culto hoy? ¿En qué se convierte el arte bajo el mandato de la diversidad? Preguntas inteligentes son acompañadas por bocetos de respuestas que se cuestionan entre sí. De fondo aparece el mundo digital. ¿Dónde hace pie la cultura en una era atravesada por el ámbito líquido, desjerarquizado y caótico de internet?
© LA GACETA
DANIEL DESSEIN
La vida de la primera santa judía
retrato del siglo XX que nos interpela hoy
BIOGRAFÍA
EDITH STEIN
IRENE CHIKIAR BAUER
(Taurus - Buenos Aires)
Uno de los aspectos que más le atrajeron a Irene Chikiar Bauer para escribir esta biografía fue “…la manera en que se conjugaba en Edith Stein su vida y su obra”. Y es también lo que acaso más nos convoca a quienes tenemos la suerte de leer su espléndido libro. Una obra que destaca de un modo maestro la vida, obra y muerte de una mujer extraordinaria: “Un retrato- como señala la contratapa- del Siglo XX que interpela los debates sobre la identidad del XXI”. La obra está estructurada en tres partes y un epílogo. Su índice incluye, entre otros ítems, “constelaciones familiares”, “La importancia de los recuerdos”, “Infancia”, “las grandes fiestas judías”, “La cabeza de Cristo y los ojos de la Virgen”, “Por qué Husserl”, “En busca de sentido”, y “Votos perpetuos y una muerte dichosa”.
Chikiar Bauer destaca, de modo magistral, la singularidad de la figura de Edith Stein en su inalterable serenidad ante las peores circunstancias que le tocó atravesar como católica, asesinada por los nazis.
En el marco de la despiadada persecución nazi, su conversión al catolicismo probó asimismo su templanza, ya que fue reprobada, sobre todo al principio, no solo por su propia familia sino también por la comunidad judía, que ella amaba. “En realidad, comenta Bauer, la aproximación de Edith Stein al catolicismo se produjo de manera paulatina, y durante bastante tiempo cotejó la idea de hacerse protestante, hasta que recién en 1921 decidió bautizarse en la iglesia católica”. Hoy es la primera Santa Judía, canonizada por el Papa Juan Pablo II.
© LA GACETA
FERNANDO SÁNCHEZ SORONDO
Un pueblo atravesado por un río
entre el realismo y lo poético
NOVELA
PURIRÚ
MARIANO QUIRÓS
(Alfaguara - Buenos Aires)
Narrada desde la primera persona, la novela nos atrapa con su personaje, Mateo, cuando pretende atrapar patos en el río, junto al Indio y la Cambá, sus perros. El cariño y entendimiento con los animales nos evoca a la escritura de Horacio Quiroga. El joven vive en Santa Rita, pequeña ciudad del Chaco y su vida social transcurre junto a su hermana y madre quien cuida una casa de fin de semana que va deteriorándose, como ellos. Vive en el lugar un personaje llamado Mercedes quien acompaña al protagonista en sus experiencias jóvenes. El grupo vive limitaciones económicas, escasas posibilidades que los conducen, tal vez a una hierba, “purirú”, como manera de acompañamiento o consuelo. A veces, los personajes transitan por establecimientos educativos, donde no se definen el respeto, orden, sino ciertas decadencias y un profesor que atraviesa la plaza sin ropas. El determinante geográfico y la falta de estímulos condicionan a los habitantes y reducen sus posibilidades por cuanto se reducen a encuentros y desencuentros en una rueda de posibilidades escasas.
Mariano Quirós nos acerca un lugar del interior, sus habitantes y limitaciones de manera realista, aunque también poética. Entre los efectos del “purirú” asistimos a paisajes propios, donde se da el amor, la dulce calma del río, compañía de los perros y de algunas amistades propias de Santa Rita.
© LA GACETA
ANA MARÍA MOPTY
Emma Zunz en su laberinto
vueltas de tuerca a partir de la historia menos borgiana de Borges
NOVELA
CONTINUIDAD DE EMMA Z.
ARIEL MAGNUS
(Interzona - Buenos Aires)
Emma Zun existió. En algún momento del camino, de un siglo atrás a esta parte, un plano se rompió y la literatura se convirtió en realidad, la ficción se pasó “para este lado”. La suya es, apenas, una historia más que llegó a un libro. Quizás por aquello de que “la historia era increíble” y “sólo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios”.
¿Podríamos decir que se trata de un personaje -y un personaje de Borges, además- basado en una persona real? En ese caso, cada uno de nosotros debería buscarse en otros libros para descubrir sus orígenes. Es cierto que los escritores no darían abasto, y quizás hubiera que remontarse demasiado en el tiempo, incluso a algunos manuscritos nunca publicados, temor mediante de dar con semejante descubrimiento.
“Es una historia simple, la menos borgiana de Borges, podría decirse, pero sin dejar de ser de él, por la prosa y por las referencias a otros relatos. En mi caso, me servía para entrar a Borges sin quedar atrapado en sus laberintos”, dijo hace poco Magnus en una entrevista. Pero la novela es, en sí, un laberinto que atraviesa y transforma el cuento de Borges, que atraviesa y transforma el cuento de Kohan (“Erik Grieg”) y se abre al cielo como -otra vez- la cola de un pavo real: maravillosa, luminosa, multicolor. Porque en el fondo no somos más que personajes literarios de un autor anónimo que maneja los destinos de nuestro argumento desde un lugar, para nosotros -quién sabe si para bien, quién sabe si para mal-, ignorado.
© LA GACETA
HERNÁN CARBONEL
En paréntesis
obra cumbre de Raymond Roussel
POESÍA
NUEVAS IMPRESIONES DE ÁFRICA
RAYMOND ROUSSEL
(Libros de la Resistencia - Madrid)
Nuevas impresiones de África, obra cumbre de Raymond Roussel, se escribió entre 1915 y 1928, publicándose en 1932. Es un poema compuesto de cuatro cantos en versos alejandrinos de rima pareada. Cada uno de esos cantos versa de una sola y laberíntica frase donde proliferan paréntesis dentro de paréntesis, guiones y notas al pie, amén de las 59 obscuras ilustraciones del poema que pueden desorientar aún más la experiencia lectiva. La laberíntica arquitectura imaginaria enfatiza la fragmentación del mundo y la lengua. Nuevas impresiones de África supone a la literatura como un riguroso juego cuyas series de esquemas de lectura complejizan el grado de abstracción al que se accede. El resultado es una poesía microscópica febril, única en su género, una que nos lleva de lleno al quid de su programa: ¿la imaginación es algo generado espontáneamente o algo reconstruido a partir de nuestras experiencias? La respuesta esconde el aura misteriosa de su poiesis.
La presente edición es bilingüe y facsimilar. La traducción de Antonio Alarcón prescinde de la rima original, ajustándose más al ritmo y sus elípticos encabalgamientos. Esta notoria publicación además incorpora El alma de Víctor Hugo, otra pieza extravagante del autor de El doble. Versos que progresan con precisión matemática. El poema como producto de un procedimiento mecánico. Uno libre de toda pulsión inspiracional, o de residuos psicológicos de cualquier índole. Una poética aséptica, neutra por sus obsesivos equilibrios formales.
© LA GACETA
AUGUSTO MUNARO
Una historia de amor en tiempos complejos
viaje por el mapa de la alta cultura occidental
NOVELA
VEN A BAILAR CONMIGO
RUSSELL HOBAN
(Sigilo - Buenos Aires)
Quizás aceptar el destino y conservar el deseo de vivir y amar sea la idea de tragedia que sostiene esta luminosa historia de amor otoñal entre una cantante de rock gótico cincuentona y medio loca y un médico sesentón amante de la música clásica. Y aunque nada parece unirlos, el azar, ese motor que mueve al mundo y que está en el origen de la mejor literatura, según Borges, los lleva a encontrarse frente a una litografía de Odilon Redon, la primera escala de un viaje que emprenden juntos por el mapa de la alta cultura occidental (y el rock inglés, como el cine clásico, podemos afirmar, ya tienen su lugar en él), el territorio donde habitan las almas sensibles y la constelación que les ofrece un sentido posible a sus tribulaciones.
El título, que alude a un relato mitológico alemán sobre la hija del rey de los Alisos, el Señor Olaf, que aleja de su rumbo a los hombres, invitándolos a bailar y llevándolos a la muerte, se replica en la historia de la protagonista, una suerte de princesa maldita que está convencida de ser la portadora de la mala suerte universal. Y para colmo la Guerra del Golfo, el momento preciso en el que esta historia de amor comienza, no parece presagiar nada bueno.
Como en un juego de espejos, este relato poblado de ecos y analogías, como las que ambos encuentran viendo Vértigo, de Hitchcock, lo lleva a Elías a descubrir que “nunca se sabe por dónde te va a atacar una metáfora”, al entender que el cuerpo es mucho más que pura anatomía y la enfermedad, la metáfora de un dolor innombrable.
© LA GACETA
MARÍA EUGENIA VILLALONGA