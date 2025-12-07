Libros recomendados

“El ensayista no dice lo que sabe, sino que hace (muestra) lo que va sabiendo; sobre todo, indica lo que todavía no sabe. En el ensayo se dibuja un movimiento más que un lugar alcanzado”. Así describe Beatriz Sarlo, en el último libro que publicó en vida, al género que cultivó como pocos en Iberoamérica. En Las dos torres se recopilan ensayos de distintas épocas en los que aborda diversos temas -la influencia y sus encuentros con Raymond Williams, la cultura de la imagen, el periodismo cultural, el museo como teatro de la memoria-. En muchos de ellos se intentan respuestas posibles a una pregunta: ¿por qué los intelectuales se replegaron del debate público y abandonaron la polémica? La censura de gobiernos, los excesos de la corrección política, la influencia de las redes, la cooptación del mercado son algunos de los ejes que recorre. Pero subyace la inquietante interrogación sobre si no hay falta de originalidad o potencia en lo que estos tienen para aportar.