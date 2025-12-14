Cruzada payasa contra corazones entristecidos

- Sí, en 2026. Existen dos grupos: uno desde los nueve a 12 años, y el otro de los más grandes, hasta los 18 años. Su creación responde a la necesidad de generar desde el Estado un espacio de formación artística y teatral para niños y adolescentes, para promover el desarrollo de sus habilidades lingüísticas, expresivas, sociales, identitarias y éticas, en el marco de una educación democrática. A fin de garantizar igualdad de condiciones en la participación de los jóvenes tucumanos en este espacio de creación teatral, el dictado de clases es totalmente gratuito. Se dan por la tarde, de 19 a 21, de lunes a viernes.