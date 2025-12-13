Secciones
Turf: El clásico “Polla de Potrancas” definirá a la reina de la región

Impetuosa se perfila como la principal candidata en el cotejo de 1.200 metros. La jornada tendrá 10 competencias y se iniciará a las 15.

POR OTRO FESTEJO. El jinete Julián Bethencourt montará a Impetuosa en la Polla de Potrancas. POR OTRO FESTEJO. El jinete Julián Bethencourt montará a Impetuosa en la "Polla de Potrancas".
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

El clásico “Polla de Potrancas” será la prueba más importante de la jornada turfística que se llevará a cabo en el hipódromo tucumano. La tradicional prueba, que esta vez se correrá sobre 1.200 metros, tendrá en las gateras a siete yeguas y la que se perfila como la candidata es Impetuosa.

La pupila del stud “El Pili”, que entrena el “Gringo” Alexis Jaime, compitió solamente dos veces. Debutó el 13 de julio, oportunidad en la que culminó quinta a 7 1/2 cuerpos del santiagueño True For Sale, en el tiempo de 45” 3/5 para los 800 metros sobre pista barrosa. Luego de un descanso, la descendiente de Seahenge, que será conducida por Julián Bethencourt, volvió a competir el 9 de noviembre, oportunidad en la que venció por 2 1/2 largos a Waterlight, en 1’5” 4/5 para los 1.100 metros.

Precisamente Waterlight aparece como la rival más exigente. Luego de escoltar a la candidata, la hija de Puerto Escondido llegó tercera a cuatro largos de Giulie Is A Bomb, en 1’6” 2/5 para las 11 cuadras.

Otra potranca para tener en cuenta es La Keynesiana. La defensora del stud “Rubio’s” corrió una sola vez en Tucumán y finalizó segunda de Giulie Is A Bomb, luego de correr en la delantera hasta los últimos 100 metros.

La reunión contará con otra prueba jerárquica: el especial “Eduardo Dip”, reservada para los ejemplares adultos. Jolly Boy viene de ganar en tiempo récord y tratará de confirmar su gran momento ante exigentes rivales como Sweet Elementary, Zinzan Brooke, Paladin Oriental y Twitch Hurricane, entre otros.

Las 10 competencias que se disputarán, con sus respectivos candidatos, son las siguientes:

PRIMERA CARRERA

(800 metros-15 hs.)

PREMIO “CLARA AMIGA 2023”

caballo            peso                jockey

1 EQUAL ORGULLOSO  56             Facundo Navarro

2 FUMIKOMI               56             X X

3 GOLOSO KEN            56             Francisco Brito

4 EXTERMINADOR RIDE                56             Pablo Alarcón

5 NACHO SUN PRIZE    56             Héctor Coronel

6 RIO SEGURO            56             José Vizcarra

7 EMPEROR JACK        56             Walter Marrades

8 LA GIANNELA           54             X X

9 EL ETIQUETADO        56             Braian Basualdo

10 UN TERREMOTO     56             X X

Candidato: (6) RÍO SEGURO


SEGUNDA CARRERA

(1.400 metros-15.35 hs.)

PREMIO “WINNING BABY 2022”

caballo            peso                jockey

1 EL BARBA ROJA       56             Facundo Morán

2 LUCKY SANT            56             José Vizcarra

3 THE COACH             56             Héctor Suárez

4 ELEGILO A EL           56             Francisco Brito

5 DON PIPER               56             Cristian Rojas

6 VALENTINO HALO     56             No correrá

7 ALTRUISMO             56             Facundo Navarro

Candidato: (5) DON PIPER


TERCERA CARRERA

(1.400 metros-16.10 hs.)

PREMIO “JOY HELADA 2019”

caballo            peso                jockey

1 CENTELLA BIG PRIZE 56             Facundo Navarro

2 EVER MORE             56             Matías Rodríguez

3 DIALECTO                56             Héctor Suárez

4 GUAJIRU 56             Cristian Rojas

5 SOY NICHOLAS         56             José Vizcarra

6 SUPREMO PRIZE       56             Facundo Morán

7 CAPOCOMICO          56             Gustavo Rojas

8 FULGENTE               56             Lautaro Ponce

9 APOSTOLICO FRANK  56             Francisco Brito

10 TIERNO DE ALMA    56             Julián Bethencourt

Candidato: (7) CAPOCOMICO


CUARTA CARRERA

(1.300 metros-16.45 hs.)

PREMIO “PROHIBITION 2018”

caballo            peso                jockey

1 INDIO ELECTRIC        54             Cristian Rojas

2 MASTER ROBERTS TOP   54             Julián Bethencourt

3 MUÑECA TEXANA     54             X X

4 LORD LANCELOT      54             Francisco Brito

5 POLAQUITA LOVE      54             José  Vizcarra

6 TATY BOONE            52             Braian Basualdo

7 WIND VISION            54             Walter Marrades

8 GLORIOSO IRENEO    54             Raúl Valdez

9 NORTEÑO FOR SALE 54             Enzo Mena

10 DOMNA 54             Benjamín Ossan

Candidato: (2) MASTER ROBERTS TOP


QUINTA CARRERA

(800 metros-17.20 hs.)

PREMIO “SIDNEY BEACH 2017”

caballo            peso                jockey

1 DIPINTO   56             Walter Marrades

2 DOLCETO                56             Héctor Suárez

3 CAETANO                60             Facundo Morán

4 SUPER MITO            56             X X

5 TRENDIC TOPIC        58             Cristian Rojas

6 VALLE CANDY          56             Mariana Paz

7 ARMY OF ME           58             Facundo Navarro

8 ENLOQUECEME        58             José Vizcarra

9 AIROSO VEGA           56             Cristian Caram

Candidato: (8) ENLOQUECEME


SEXTA CARRERA

(1.600 metros-18 hs.)

PREMIO “UNIÓN TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES”

caballo            peso                jockey

1 DEMOSTRAME         56             José Vizcarra

2 EUFEMIO 56             Héctor Suárez

3 ILDO       54             Facundo Navarro

4 DISTINTO RIG           56             Benjamín Ossan

5 MASTER DANDY       56             Cristian Rojas

6 O MAIS GRANDE       54             Cristian Caram

7 OMATE   54             Matías Rodríguez

8 CREANDO SUEÑOS    54             Walter Figueroa

9 LUCKY SHADOW       56             Lautaro Ponce

10 CASHISKING           54             Francisco Brito

Candidato: (1) DEMOSTRAME


SÉPTIMA CARRERA

(1.200 metros-18.40 hs.)

CLÁSICO “POLLA DE POTRANCAS”

caballo            peso                jockey

1 ISLAND EXPRESS      56             Lautaro Ponce

2 NAYLA PLUS            56             Benjamín Ossan

3 POTRA SI 56             X X

4 LA KEYNESIANA        56             José Vizcarra

5 IMPETUOSA             56             Julián Bethencourt

6 WATERLIGHT           56             Facundo Morán

7 CHICA DE BLANCO   56             Cristian Caram

Candidato: (5) IMPETUOSA


OCTAVA CARRERA

(1.600 metros-19.20 hs.)

ESPECIAL “EDUARDO DIP”

caballo            peso                jockey

1 GOLDEN WARRIOR    56             Matías Rodríguez

2 JOLLY BOY              55             Francisco Brito

3 PALADIN ORIENTAL   57             Julián Bethencourt

4 HYMPRESIONANTE    55             José Vizcarra

5 SWEET ELEMENTARY                55             Cristian Rojas

6 TWITCH HURRICANE 58             Walter Marrades

7 ZINZAN BROOKE       57             Héctor Suárez

8 FIN DEL MUNDO       53             Facundo Navarro

9 RADIO WAVES          51             Benjamín Ossan

10 CARO AMICI           55             Raúl Valdez

Candidato: (2) JOLLY BOY


NOVENA CARRERA

(1.200 metros-20 hs.)

PREMIO “STUD SUSANA ALEJANDRA”

caballo            peso                jockey

1 EL MOONWALK        56             Pablo Alarcón

2 GOOGLER                54             Matías Rodríguez

3 GREAT DADDY         54             Julián Bethencourt

4 EURO SPRING           54             Francisco Brito

5 SEEKING MONEY       56             Walter Marrades

6 SMASHING MASTER  56             Facundo Morán

7 CON EXCESO            56             Cristian Rojas

8 JAN DE LICHE          54             Héctor Suárez

9 ANGEL POETA          56             Kevin Olivera

Candidato: (8) JAN DE LICHE


DÉCIMA CARRERA

(1.400 metros-20.40 hs.)

PREMIO “STREAP MUSIC”

caballo            peso                jockey

1 CARTA ESCONDIDA   57             Francisco Brito

2 ISLAND OF LUCK      54             X X

3 LE GRAND JOUR       54             Héctor Suárez

4 ELLA DICE               57             Cristian Caram

5 PIU RIMOUT             57             José Vizcarra

6 SECURITY PREMIUM  56             Marcos Navarro

7 SOL POR NORMA      56             Matías Rodríguez

8 BUENOS MUCHACHOS               54             Braian Basualdo

9 MUNDO DANIEL        56             Walter Marrades

10 BLESSED AGAIN      55             Walter Figueroa

11 UN DIA SOLEADO    56             Cristian Rojas

12 TAILGATE              56             Lautaro Ponce

13 WINSADAY             56             Benjamín Ossan

Candidato: (3) LE GRAND JOUR

