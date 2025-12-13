Turf: El clásico “Polla de Potrancas” definirá a la reina de la región

El clásico “Polla de Potrancas” será la prueba más importante de la jornada turfística que se llevará a cabo en el hipódromo tucumano. La tradicional prueba, que esta vez se correrá sobre 1.200 metros, tendrá en las gateras a siete yeguas y la que se perfila como la candidata es Impetuosa.
La pupila del stud “El Pili”, que entrena el “Gringo” Alexis Jaime, compitió solamente dos veces. Debutó el 13 de julio, oportunidad en la que culminó quinta a 7 1/2 cuerpos del santiagueño True For Sale, en el tiempo de 45” 3/5 para los 800 metros sobre pista barrosa. Luego de un descanso, la descendiente de Seahenge, que será conducida por Julián Bethencourt, volvió a competir el 9 de noviembre, oportunidad en la que venció por 2 1/2 largos a Waterlight, en 1’5” 4/5 para los 1.100 metros.
Precisamente Waterlight aparece como la rival más exigente. Luego de escoltar a la candidata, la hija de Puerto Escondido llegó tercera a cuatro largos de Giulie Is A Bomb, en 1’6” 2/5 para las 11 cuadras.
Otra potranca para tener en cuenta es La Keynesiana. La defensora del stud “Rubio’s” corrió una sola vez en Tucumán y finalizó segunda de Giulie Is A Bomb, luego de correr en la delantera hasta los últimos 100 metros.
La reunión contará con otra prueba jerárquica: el especial “Eduardo Dip”, reservada para los ejemplares adultos. Jolly Boy viene de ganar en tiempo récord y tratará de confirmar su gran momento ante exigentes rivales como Sweet Elementary, Zinzan Brooke, Paladin Oriental y Twitch Hurricane, entre otros.
Las 10 competencias que se disputarán, con sus respectivos candidatos, son las siguientes:
PRIMERA CARRERA
(800 metros-15 hs.)
PREMIO “CLARA AMIGA 2023”
caballo peso jockey
1 EQUAL ORGULLOSO 56 Facundo Navarro
2 FUMIKOMI 56 X X
3 GOLOSO KEN 56 Francisco Brito
4 EXTERMINADOR RIDE 56 Pablo Alarcón
5 NACHO SUN PRIZE 56 Héctor Coronel
6 RIO SEGURO 56 José Vizcarra
7 EMPEROR JACK 56 Walter Marrades
8 LA GIANNELA 54 X X
9 EL ETIQUETADO 56 Braian Basualdo
10 UN TERREMOTO 56 X X
Candidato: (6) RÍO SEGURO
SEGUNDA CARRERA
(1.400 metros-15.35 hs.)
PREMIO “WINNING BABY 2022”
caballo peso jockey
1 EL BARBA ROJA 56 Facundo Morán
2 LUCKY SANT 56 José Vizcarra
3 THE COACH 56 Héctor Suárez
4 ELEGILO A EL 56 Francisco Brito
5 DON PIPER 56 Cristian Rojas
6 VALENTINO HALO 56 No correrá
7 ALTRUISMO 56 Facundo Navarro
Candidato: (5) DON PIPER
TERCERA CARRERA
(1.400 metros-16.10 hs.)
PREMIO “JOY HELADA 2019”
caballo peso jockey
1 CENTELLA BIG PRIZE 56 Facundo Navarro
2 EVER MORE 56 Matías Rodríguez
3 DIALECTO 56 Héctor Suárez
4 GUAJIRU 56 Cristian Rojas
5 SOY NICHOLAS 56 José Vizcarra
6 SUPREMO PRIZE 56 Facundo Morán
7 CAPOCOMICO 56 Gustavo Rojas
8 FULGENTE 56 Lautaro Ponce
9 APOSTOLICO FRANK 56 Francisco Brito
10 TIERNO DE ALMA 56 Julián Bethencourt
Candidato: (7) CAPOCOMICO
CUARTA CARRERA
(1.300 metros-16.45 hs.)
PREMIO “PROHIBITION 2018”
caballo peso jockey
1 INDIO ELECTRIC 54 Cristian Rojas
2 MASTER ROBERTS TOP 54 Julián Bethencourt
3 MUÑECA TEXANA 54 X X
4 LORD LANCELOT 54 Francisco Brito
5 POLAQUITA LOVE 54 José Vizcarra
6 TATY BOONE 52 Braian Basualdo
7 WIND VISION 54 Walter Marrades
8 GLORIOSO IRENEO 54 Raúl Valdez
9 NORTEÑO FOR SALE 54 Enzo Mena
10 DOMNA 54 Benjamín Ossan
Candidato: (2) MASTER ROBERTS TOP
QUINTA CARRERA
(800 metros-17.20 hs.)
PREMIO “SIDNEY BEACH 2017”
caballo peso jockey
1 DIPINTO 56 Walter Marrades
2 DOLCETO 56 Héctor Suárez
3 CAETANO 60 Facundo Morán
4 SUPER MITO 56 X X
5 TRENDIC TOPIC 58 Cristian Rojas
6 VALLE CANDY 56 Mariana Paz
7 ARMY OF ME 58 Facundo Navarro
8 ENLOQUECEME 58 José Vizcarra
9 AIROSO VEGA 56 Cristian Caram
Candidato: (8) ENLOQUECEME
SEXTA CARRERA
(1.600 metros-18 hs.)
PREMIO “UNIÓN TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES”
caballo peso jockey
1 DEMOSTRAME 56 José Vizcarra
2 EUFEMIO 56 Héctor Suárez
3 ILDO 54 Facundo Navarro
4 DISTINTO RIG 56 Benjamín Ossan
5 MASTER DANDY 56 Cristian Rojas
6 O MAIS GRANDE 54 Cristian Caram
7 OMATE 54 Matías Rodríguez
8 CREANDO SUEÑOS 54 Walter Figueroa
9 LUCKY SHADOW 56 Lautaro Ponce
10 CASHISKING 54 Francisco Brito
Candidato: (1) DEMOSTRAME
SÉPTIMA CARRERA
(1.200 metros-18.40 hs.)
CLÁSICO “POLLA DE POTRANCAS”
caballo peso jockey
1 ISLAND EXPRESS 56 Lautaro Ponce
2 NAYLA PLUS 56 Benjamín Ossan
3 POTRA SI 56 X X
4 LA KEYNESIANA 56 José Vizcarra
5 IMPETUOSA 56 Julián Bethencourt
6 WATERLIGHT 56 Facundo Morán
7 CHICA DE BLANCO 56 Cristian Caram
Candidato: (5) IMPETUOSA
OCTAVA CARRERA
(1.600 metros-19.20 hs.)
ESPECIAL “EDUARDO DIP”
caballo peso jockey
1 GOLDEN WARRIOR 56 Matías Rodríguez
2 JOLLY BOY 55 Francisco Brito
3 PALADIN ORIENTAL 57 Julián Bethencourt
4 HYMPRESIONANTE 55 José Vizcarra
5 SWEET ELEMENTARY 55 Cristian Rojas
6 TWITCH HURRICANE 58 Walter Marrades
7 ZINZAN BROOKE 57 Héctor Suárez
8 FIN DEL MUNDO 53 Facundo Navarro
9 RADIO WAVES 51 Benjamín Ossan
10 CARO AMICI 55 Raúl Valdez
Candidato: (2) JOLLY BOY
NOVENA CARRERA
(1.200 metros-20 hs.)
PREMIO “STUD SUSANA ALEJANDRA”
caballo peso jockey
1 EL MOONWALK 56 Pablo Alarcón
2 GOOGLER 54 Matías Rodríguez
3 GREAT DADDY 54 Julián Bethencourt
4 EURO SPRING 54 Francisco Brito
5 SEEKING MONEY 56 Walter Marrades
6 SMASHING MASTER 56 Facundo Morán
7 CON EXCESO 56 Cristian Rojas
8 JAN DE LICHE 54 Héctor Suárez
9 ANGEL POETA 56 Kevin Olivera
Candidato: (8) JAN DE LICHE
DÉCIMA CARRERA
(1.400 metros-20.40 hs.)
PREMIO “STREAP MUSIC”
caballo peso jockey
1 CARTA ESCONDIDA 57 Francisco Brito
2 ISLAND OF LUCK 54 X X
3 LE GRAND JOUR 54 Héctor Suárez
4 ELLA DICE 57 Cristian Caram
5 PIU RIMOUT 57 José Vizcarra
6 SECURITY PREMIUM 56 Marcos Navarro
7 SOL POR NORMA 56 Matías Rodríguez
8 BUENOS MUCHACHOS 54 Braian Basualdo
9 MUNDO DANIEL 56 Walter Marrades
10 BLESSED AGAIN 55 Walter Figueroa
11 UN DIA SOLEADO 56 Cristian Rojas
12 TAILGATE 56 Lautaro Ponce
13 WINSADAY 56 Benjamín Ossan
Candidato: (3) LE GRAND JOUR