“Se van a extrañar las carreritas”: el mensaje de Franco Colapinto que generó confusión en la Fórmula 1

El número 43 acompaña a Colapinto desde su llegada a la Fórmula 1 y tiene un fuerte valor personal porque es un homenaje a su padre, Aníbal, quien compitió en el Turismo Nacional con ese mismo dorsal. Además, se trata de una rareza en la categoría ya que hacía 41 años que ningún piloto lo utilizaba de manera regular. Incluso, Colapinto quedó en la historia al convertirse en el primero en sumar puntos con ese número, tras su octavo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando le dio cuatro unidades a Williams en Bakú.