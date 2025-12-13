“Se van a extrañar las carreritas”: el mensaje de Franco Colapinto que generó confusión en la Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez fuera de la pista. Tras el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1, el piloto argentino compartió un mensaje de despedida en Instagram que despertó confusión entre sus seguidores y lo obligó a editar la publicación.
En su primer posteo, Colapinto escribió: “Se van a extrañar las carreritas y el 43, pero dentro de poco volvemos”. La mención al número generó una rápida reacción entre los fanáticos, que interpretaron que el pilarense podría cambiar el dorsal de su monoplaza para 2026. “¿Cómo que vas a cambiar el 43?”, fue uno de los comentarios que se repitieron.
Ante esa lectura, el piloto de Alpine decidió modificar el texto para despejar dudas. “Se van a extrañar las carreritas, pero dentro de poco volvemos”, corrigió, dejando en claro que no habrá cambios en ese aspecto.
El número 43 acompaña a Colapinto desde su llegada a la Fórmula 1 y tiene un fuerte valor personal porque es un homenaje a su padre, Aníbal, quien compitió en el Turismo Nacional con ese mismo dorsal. Además, se trata de una rareza en la categoría ya que hacía 41 años que ningún piloto lo utilizaba de manera regular. Incluso, Colapinto quedó en la historia al convertirse en el primero en sumar puntos con ese número, tras su octavo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando le dio cuatro unidades a Williams en Bakú.
El cierre de la temporada tuvo lugar el último fin de semana en Abu Dhabi, donde el argentino completó un año exigente y sin puntos con Alpine, pero con la confirmación de su continuidad en la escudería para 2026. En el mismo posteo, acompañó el mensaje con un carrusel de imágenes a bordo del auto, repasando distintos momentos del calendario.
De cara al próximo año, Colapinto afrontará una temporada clave. Alpine presentará el A526 el 23 de enero en Barcelona, donde el argentino realizará pruebas privadas entre el 26 y el 30. Luego, participará de los ensayos oficiales de pretemporada en Bahréin, previstos del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.
La Fórmula 1, en tanto, se prepara para un 2026 de grandes cambios, con nuevo reglamento técnico, combustibles 100% sostenibles y una grilla renovada. Colapinto buscará consolidarse definitivamente en la máxima categoría, con el 43 intacto y la mira puesta en ampliar su historia.