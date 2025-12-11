El análisis técnico de Mercedes que cambia el panorama para Alpine y Colapinto en la Fórmula 1

Toto Wolff, jefe de Mercedes, evitó dar señales de favoritismo y remarcó la exigencia que les plantean sus propios clientes. “No nos vamos a dejar llevar por ningún rumor”, sostuvo, antes de profundizar: “Nunca estamos confiados. Somos gente con el vaso medio vacío, nunca lleno. Empezamos con el enemigo en casa. McLaren ha sido el mejor equipo este año, con una unidad de potencia de Mercedes y si la unidad de potencia acaba siendo superior, algo que no nos sentimos capaces de decir, tienes que vencer a Williams, McLaren y Alpine”.