El análisis técnico de Mercedes que cambia el panorama para Alpine y Colapinto en la Fórmula 1

La llegada de la nueva normativa de Fórmula 1 para 2026 reconfigura el mapa de la categoría y ubica a Mercedes y Honda en el centro de una disputa técnica clave: el peso de los equipos cliente y la capacidad de desarrollo de las unidades de potencia. En ese escenario aparece Alpine, la escudería de Franco Colapinto, que recibirá motores alemanes junto con McLaren y Williams.
Toto Wolff, jefe de Mercedes, evitó dar señales de favoritismo y remarcó la exigencia que les plantean sus propios clientes. “No nos vamos a dejar llevar por ningún rumor”, sostuvo, antes de profundizar: “Nunca estamos confiados. Somos gente con el vaso medio vacío, nunca lleno. Empezamos con el enemigo en casa. McLaren ha sido el mejor equipo este año, con una unidad de potencia de Mercedes y si la unidad de potencia acaba siendo superior, algo que no nos sentimos capaces de decir, tienes que vencer a Williams, McLaren y Alpine”.
Alpine, además del motor, incorporará suspensión y transmisión provistas por Mercedes. Y llega a este nuevo ciclo con un beneficio adicional: tras terminar último en el Mundial de Constructores 2025, dispondrá de más horas de desarrollo aerodinámico en el túnel de viento.
Wolff, que en su momento había elogiado a Colapinto por su irrupción en Williams (“Subieron a Colapinto de repente en el auto y para sorpresa de todos rindió de forma extraordinaria. Incluso a la par de Alex Albon”), reconoció que Mercedes debate puertas adentro si mantener su actual estructura de clientes. “Nuestra cabeza está ahora en debatir si reduciremos el número de equipos a los que vamos a suministrar motores en el próximo ciclo. Estamos para elegir entre dos y tres, eso creo, depende de las nuevas regulaciones”, explicó.
El austríaco detalló también el impacto logístico de mantener cuatro escuderías bajo su órbita: “¿Necesitamos considerar cuántos motores tenemos que llevar a Melbourne? 16 motores. Honda, por su cuenta, cuatro o cinco. Todo eso, mirando hacia delante, no va a ser para nadie más”.
En paralelo, Hywel Thomas, director de motores de Mercedes, planteó el equilibrio técnico entre ventajas y limitaciones de trabajar con múltiples equipos. “Tener más de un equipo te da más datos, más información y más kilómetros”, señaló. “Tenemos cuatro veces más ingenieros que te dicen puedes hacer esto mejor, de esta forma y eso es muy beneficioso”.
Honda, en cambio, encara 2026 con una estructura más acotada: solo abastecerá a Aston Martin, que dejó de integrar el grupo de clientes de Mercedes. Ese escenario más liviano podría convertirse en una ventaja competitiva. Mientras tanto, Alpine se prepara para entrar en esa pelea con un motor alemán y con Colapinto como una de sus grandes apuestas.