Reclamos en la ruta y bronca en destino: una madre de 76 años y su hijo denunciaron malos tratos en el viaje de Estudiantes a Santiago

Sebastián amplió esa mirada y apuntó a una desorganización generalizada. “Nos encanta Santiago. Ya vinimos y nos trataron perfecto. Pero ahora nos están faltando el respeto. Tardamos un montón de horas, no hay lugar para alojarnos, el martes ya se había agotado todo. Es una desorganización total”, señaló. Su plan original era parar en un camping, pero tampoco funcionó. “Cuando llegamos nos dijeron que no porque no esperaban tanta gente. Recién a las seis de la tarde nos trajeron acá para que podamos almorzar. Algo no está funcionando bien”, dijo.