Final del Clausura 2025: las posibles formaciones que piensan Gustavo Costas y Eduardo Domínguez para el duelo Racing-Estudiantes

Racing y Estudiantes llegarán a la final del Torneo Clausura 2025 con escenarios distintos, pero con el objetivo de sostener lo que les permitió superar los clásicos y afinar las piezas justas para un partido que no admite margen de error. El cruce será este sábado, desde las 21, en el estadio Madre de Ciudades, con arbitraje de Nicolás Ramírez.
Estudiantes: vuelve el goleador y se sostiene la estructura
En el Pincha, la principal novedad pasa por el regreso de Guido Carrillo, goleador y referente del equipo. El delantero ya cumplió la sanción de cuatro fechas que recibió tras ser expulsado ante Tigre y reaparecerá en una final que lo encuentra como pieza central del esquema de Eduardo Domínguez.
Más allá de esa vuelta, el entrenador mantendría la base que viene de imponerse en los mata-mata, incluida la victoria ante Gimnasia en el clásico. La defensa no recibió goles en los cruces decisivos y el mediocampo se sostuvo con regularidad y equilibrio.
La mala noticia para Estudiantes es la baja de Gabriel Neves, quien arrastra una lesión muscular y no estará disponible, sin fecha concreta de regreso.
Con Carrillo nuevamente como referencia ofensiva, el ataque se completará con Tiago Palacios y Edwuin Cetré, dos de los nombres más determinantes del Pincha en el tramo final del torneo.
Posible formación de Estudiantes
Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré.
Racing: regresos importantes y dos decisiones por tomar
Del lado de Racing, la semana estuvo marcada por los regresos de Santiago Sosa y Gastón Martirena, ambos habilitados tras cumplir la suspensión por la expulsión sufrida ante Tigre en cuartos de final. Sosa, capitán y eje del equipo, volverá al once titular y su presencia no admite discusión.
La primera duda de Gustavo Costas aparece en el lateral derecho: Martirena o Facundo Mura. El uruguayo fue clave en partidos anteriores, incluso con goles determinantes, pero Mura viene de cumplir una actuación sólida frente a Boca en la Bombonera y se perfila como una alternativa confiable desde lo defensivo.
El otro interrogante está en el frente de ataque. Santiago Solari arrastra una sobrecarga muscular y llega exigido desde lo físico. Todo indica que hará el esfuerzo para estar desde el arranque, aunque si no responde, Tomás Conechny aparece como la opción directa para ocupar su lugar.
Con esos detalles por resolver, Racing apunta a sostener la identidad que le permitió eliminar a Boca y llegar a la final con confianza.
Posible formación de Racing
Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Tomás Conechny, Duván Vergara y Adrián Martínez.
La final del Clausura 2025 se juega también en esas decisiones finas que pueden inclinar una noche decisiva.