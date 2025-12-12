Final del Clausura 2025: las posibles formaciones que piensan Gustavo Costas y Eduardo Domínguez para el duelo Racing-Estudiantes

Racing y Estudiantes llegarán a la final del Torneo Clausura 2025 con escenarios distintos, pero con el objetivo de sostener lo que les permitió superar los clásicos y afinar las piezas justas para un partido que no admite margen de error. El cruce será este sábado, desde las 21, en el estadio Madre de Ciudades, con arbitraje de Nicolás Ramírez.