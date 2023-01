El adiós: Les Luthiers estará en Tucumán en agosto

En el Mercedes Sosa

Tucumán será parada en ese circuito final. En agosto, el grupo tiene una semana reservada para el teatro Mercedes Sosa (aún no se precisó la cantidad de funciones que hará). En su anterior paso, fueron cinco funciones en 2018 con “Gran reserva” a sala llena. Todavía las entradas no están a la venta, pero se descuenta que la respuesta del público será igual a la que siempre tuvo cuando pisaron un escenario local. No se espera menos para esta oportunidad, con el contexto de cerrar un capítulo que se abrió, allá por 1965 y con otro nombre, justamente en nuestra provincia.