Susto en la previa de la final del Clausura 2025: chocaron tres micros de hinchas de Estudiantes y Verón apuntó contra la sede

Según informó el propio club, tres personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital de Pilar, donde quedaron en observación y fuera de peligro. El resto de los pasajeros no presentó lesiones. El accidente se produjo entre las mismas unidades que viajaban en caravana y obligó a interrumpir momentáneamente el traslado, debido a los daños ocasionados.