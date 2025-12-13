Secciones
Susto en la previa de la final del Clausura 2025: chocaron tres micros de hinchas de Estudiantes y Verón apuntó contra la sede

El accidente ocurrió durante la madrugada en la Ruta 8, cuando los colectivos viajaban rumbo a Santiago del Estero. Tres personas resultaron con lesiones leves y el presidente del Pincha expresó su malestar por la organización del partido decisivo.

INCIDENTE. Tres micros que trasladaban hinchas de Estudiantes rumbo a Santiago del Estero chocaron en la Ruta 8; hubo heridos leves y el viaje debió interrumpirse de manera momentánea. INCIDENTE. Tres micros que trasladaban hinchas de Estudiantes rumbo a Santiago del Estero chocaron en la Ruta 8; hubo heridos leves y el viaje debió interrumpirse de manera momentánea.
Hace 2 Hs

La previa de la final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Racing quedó marcada por un serio incidente vial. Tres micros que transportaban hinchas del “Pincha” rumbo a Santiago del Estero chocaron entre sí durante la madrugada del sábado, cuando circulaban por la Ruta Nacional 8, a la altura de la localidad bonaerense de Solís.

Según informó el propio club, tres personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital de Pilar, donde quedaron en observación y fuera de peligro. El resto de los pasajeros no presentó lesiones. El accidente se produjo entre las mismas unidades que viajaban en caravana y obligó a interrumpir momentáneamente el traslado, debido a los daños ocasionados.

Horas después, Estudiantes confirmó que se contrataron nuevos micros para retomar el viaje una vez que regresaran los hinchas derivados al centro de salud. “La situación se encuentra bajo control y el club continuará brindando información por los canales oficiales”, indicó la institución, que más tarde anunció que la delegación de simpatizantes ya había reanudado el trayecto rumbo a Santiago del Estero.

El enojo de Verón y el reclamo por la sede

Luego de conocerse el accidente, Juan Sebastián Verón expresó públicamente su malestar y apuntó contra la Liga Profesional por la elección de la sede para la final, teniendo en cuenta que ambos equipos son de Buenos Aires. A través de una historia en Instagram, el presidente de Estudiantes cuestionó la falta de consideración hacia los hinchas.

“La falta de empatía con el hincha y el socio es total. Exponen a la gente a movilizarse sin importar las consecuencias. Después te venden que ‘el club es de los socios’…”, escribió Verón, en un mensaje que volvió a evidenciar su conflicto con la conducción del fútbol argentino.

El exfutbolista estará presente en Santiago del Estero para la final, aunque no podrá participar del protocolo oficial debido a la suspensión que cumple. Llegó a la provincia en un vuelo privado y seguirá el partido desde la tribuna popular, como un simpatizante más.

El episodio generó preocupación entre los familiares de los hinchas y sumó tensión a una definición ya cargada de condimentos. Si bien el operativo permitió continuar con el viaje y no hubo consecuencias graves, el choque de los micros dejó en evidencia las dificultades logísticas que atraviesan los traslados masivos en partidos de esta magnitud.

Estudiantes y Racing se enfrentarán esta noche desde las 21 en el estadio Madre de Ciudades, con arbitraje de Nicolás Ramírez, en busca del título del Torneo Clausura 2025.

Temas Buenos AiresSantiago del EsteroRacing ClubClub Estudiantes de La PlataJuan Sebastián VerónTorneo Clausura 2025
