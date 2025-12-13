Entre el rojo y el celeste: la historia del hincha de Aguilares que divide su corazón entre Racing y Newbery

Roberto Sahian está parado al lado de su auto, estacionado en una estación de servicio cercana al estadio Madre de Ciudades. No es un detalle menor: ahí, entre termos, banderas y la ansiedad de la previa, se entiende mejor su historia. Viajó desde Aguilares acompañado por su hija, con la ilusión intacta y una fe que se forjó a los golpes. Roberto es hincha de Racing. Y también de Jorge Newbery, el club de su ciudad. Y en esa doble pertenencia vive, desde siempre, un conflicto de colores.